Новые тренды в маникюре: дизайн с отпечатком, модные цвета сезона (фото)

Стиль жизни

Осень — время перемен. И первый шаг — изменить свой образ. А начать нужно с того, чтобы привнести в него хотя бы одну модную деталь. Она повлечет за собой и другие изменения. Начать можно с маникюра. Если вы всю жизнь являетесь сторонницей нюдовых покрытий, рискните сделать маникюр в красном. А если он уже есть на ваших ногтях, поэкспериментируйте с янтарно-желтым или винными оттенками. Ну и, конечно, выберите эффектный декор. Перемены заметят ваши родные и друзья. И непременно наградят вас комплиментами. Оригинальными идеями модного маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

Работы Кармен Саржи придутся по вкусу тем, кто ценит тандем комфорта и элегантности. Главное кредо ее творчества — стремление к совершенству. По мнению Кармен Саржи, не учитывать тренды сегодня невозможно, но при этом нужно найти свой стиль. Если вы сомневаетесь, какой цвет ногтей предпочесть, помните: он должен соответствовать вашему настроению и мироощущению в данный момент. Тогда с этим оттенком на ногтях будете чувствовать себя комфортно.

— Осенью очень эффектно декорировать ногти кристаллами, — считает Кармен Саржи. — Такой маникюр получается сродни драгоценностям. Это один из любимых дизайнов моих клиенток. Очень эффектно смотрятся кристаллы на темных покрытиях, которые предлагаются трендовой палитрой осени.

Маникюр с кристаллами не останется без внимания

— Эффект отпечатка пальца — один из модных дизайнов осени. Он может быть уместен и для офиса. Но для торжественных случаев не подходит, — продолжает стилист.

По словам нейл-стилиста, она очень любит выполнять этот дизайн

— Осенью предпочтение отдается темным оттенкам ногтей, — советует Кармен. — Когда я знаю, что клиентка терпелива и готова попробовать что-то новое, я предлагаю рисунки на ногтях. Например, цветы. Элегантно и стильно — так можно охарактеризовать такой маникюр.

Такой дизайн элегантен и красив



— Оттенки красного всегда эффектны, — продолжает Кармен. — Для коротких ногтей я бы советовала ярко-красный. Такая длина очень удобна, поэтому пользуется большой популярностью. А для длинных ногтей любой из тонов идеален — даже темный. Красные ногти не стоит перегружать дизайном. Этот цвет делает маникюр выразительным сам по себе. Если все же вы хотите чем-то дополнить такой маникюр, это может быть изящный кристалл. Обилие декора может выглядеть китчем. Так что будьте осторожны! К слову, зимой очень моден будет красный оттенка перца чили. Я и сама очень люблю красный цвет на своих ногтях. Предпочтение отдаю длинным ногтям — они смотрятся очень элегантно.

Красные ногти важно не перегружать декором

— Чтобы быть стильной, прежде всего найдите для себя свою базовую цветовую гамму, — советует Кармен Саржи. -- Не пытайтесь привнести в свой образ что-то новое только потому, что это модно. Важно быть не только в тренде, но и иметь хороший вкус. Стильный маникюр — повод для хорошего настроения. Когда на лице клиентки вижу счастливую улыбку, для меня это лучшая награда. Вдохновение я черпаю в моей работе. Она творческая, и поэтому я ее обожаю.

Мое кредо — стремиться к совершенству, говорит Кармен Саржи

Если вы считаете себя модницей, рекомендуем пройти тест «Модная леди»

Выберите правильный ответ из трех вариантов.

1. Красные ногти не идут женщине.

А. Если ей больше 40 лет.

Б. Если ногти у нее короткие.

В. Если маникюр выполнен небрежно.

2. Какой цвет ногтей предпочитают бизнес-леди?

А. Белый

Б. Желтый

В. Зеленый

3. Хитом этой осени в декоре ногтей являются:

А. Листья

Б. Грибы

В. Бабочки

4. Какой из оттенков считается винным?

А. Лавандовый

Б. Бордо

В. Оттенок корицы

5. Классикой в нейл-арте считается сочетание трех цветов:

А. Белый, красный, черный

Б Синий, голубой, фиолетовый

В. Желтый, оранжевый, красный

6. Какой эффект моден этой осенью в нейл-арте?

А. Мраморный

Б. Платиновый

В. Шелковый

7. Этот элемент в декоре сейчас очень моден:

А. Стрела

Б. Зигзаг

В. Полоска

8. Как еще называется французский маникюр?

А. Парижский маникюр

Б. Френч

В. Омбре

9. Какие оттенки не в моде этой осенью и даже считаются антитрендом?

А. Неоновые

Б. Винные

В. Нюдовые

10. Какое сочетание цветов неуместно осенью?

А. Бордовый и кремовый

Б. Салатовый и малиновый

В. Черный и белый

Правильные ответы:

1 — В

2 — А

3 — А

4 — Б

5 — А

6 — А

7 — В

8 — Б

9 — А

10 — Б

Подсчитайте количество верных ответов.

Если вы правильно ответили на все вопросы, ваши ногти на гребне моды. Вы следуете ее тенденциям, и окружающие вами восхищаются. Для вас быть в авангарде моды — дело привычное. Вы любите покупать вещи из новых коллекций. А модный цвет сезона легко угадываете еще до того, как он будет оглашен. У вас хорошо развита интуиция. И это не случайно. Вы постоянно в курсе модных тенденций. И для вас всегда очевидно, что уже устарело, а что в мире моды может стать глотком свежего воздуха. Вы — икона моды для ваших друзей и коллег. Даже если они об этом вам не говорят, это так.

Если вы ошиблись не более двух раз, это значит: вы не любите выделяться, но и быть в хвосте не ваше амплуа. На пути к гармонии вы форсируете сразу несколько направлений. Для вас важны и карьера, и личная жизнь, и хобби. Успеть везде непросто, поэтому что-то упустить из виду, тем более незначительное, не проблема. Вы стильная. И многие ваши коллеги и знакомые вами восхищаются. Так держать!

Если вы ошиблись больше двух раз, это повод ускорить шаг, чтобы успевать за модой, но при этом чувствовать себя комфортно. Мода важна в жизни каждой женщины, но главное — получать от нее удовольствие. Сам факт, что вы прочли статью о новых трендах в маникюре, свидетельствует о том, что вы на верном пути. А то, что решили ответить на вопросы теста, говорит о вашем желании быть в модном тонусе. Вы достойны восхищения!

Ранее о новых оригинальных идеях и трендах в осеннем маникюре в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала израильский стилист Мария Балодис.

Фото из альбома Кармен Саржи

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