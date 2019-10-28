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Медики оставили без присмотра: двое детей выпали из окна больницы под Одессой
Двухлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна палаты на втором этаже. Инцидент произошел в Великомихайловке Одесской области. При падении дети получили серьезные травмы. Этой осенью также произошла трагедия, которая привела к смерти 5-летнего мальчика. О происшествии сообщает Нацполиция Одесской области.
Накануне представители службы по делам детей забрали мальчика и девочку из неблагополучной семьи. Для обследования они были доставлены в районную больницу, где их поместили в палате на втором этаже.
Дети остались без присмотра медперсонала и упали из окна. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат — повреждение позвоночника. Они госпитализированы в областную детскую больницу.
Начато уголовное производство в отношении персонала больницы.
Ранее сообщалось, что под Одессой нелепой смертью погиб 14-летний юноша.
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