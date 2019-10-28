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Происшествия

Медики оставили без присмотра: двое детей выпали из окна больницы под Одессой

13:56 28 октября 2019 508
В больнице за детьми не смотрели
Инф. «ФАКТОВ»

Двухлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна палаты на втором этаже. Инцидент произошел в Великомихайловке Одесской области. При падении дети получили серьезные травмы. Этой осенью также произошла трагедия, которая привела к смерти 5-летнего мальчика. О происшествии сообщает Нацполиция Одесской области.

Накануне представители службы по делам детей забрали мальчика и девочку из неблагополучной семьи. Для обследования они были доставлены в районную больницу, где их поместили в палате на втором этаже.

Дети остались без присмотра медперсонала и упали из окна. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат — повреждение позвоночника. Они госпитализированы в областную детскую больницу.

Начато уголовное производство в отношении персонала больницы.

Ранее сообщалось, что под Одессой нелепой смертью погиб 14-летний юноша.

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