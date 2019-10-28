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- 14:35 Свитолина с победы над второй ракеткой мира стартовала на итоговом турнире
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Свитолина с победы над второй ракеткой мира стартовала на итоговом турнире (видео)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (восьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на итоговом турнире в китайском Шэньчжене с призовым фондом 14 миллионов долларов.
В первом матче наша соотечественница, являющаяся действующей победительницей турнира, встречалась со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой. Несмотря на более высокую позицию соперницы в рейтинге, последние три очных матчах между теннисистками завершились в пользу нашей соотечественницы (при этом в целом в противостоянии ничья по выигранным поединкам — 4:4), и приятная для Элины серия продолжилась и после отчетного поединка.
Хотя начиналось все для украинки не так радужно — первые два гейма, в том числе один на подаче Свитолиной, оказались за чешкой. Но затем Элина сперва выровняла ситуацию, а в напряженном тай-брейке (в целом первый сет продлился более часа!) склонила чашу весов в свою пользу.
Вторая партия уже началась с двух подряд выигранных украинкой геймов, но на этот раз чешка выровняла ситуацию на корте. Благо, Свитолина смогла взять еще один розыгрыш на подаче соперницы, и в итоге наша довела поединок до своей общей победы — 7:6 (12), 6:4.
Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7−6(12), 6−4, at the— WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
Добавим, что еще в одном матче фиолетовой группы сыграют канадка Бьянка Андрееску (4-я) и румынка Симона Халеп (5-я). Свитолина же свой следующий поединок проведет против Андрееску в среду, 30 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Людмила Киченок стала победительницей итогового теннисного турнира в парном разряде.
Фото Jimmie 48
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