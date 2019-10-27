Украинка Киченок стала победительницей итогового теннисного турнира в Китае (фото, видео)

Спорт

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в парном разряде на малом итоговом турнире, который завершился в китайском Чжухае.

Наша соотечественница вместе со словенкой Андреа Клепач на пути к решающему матчу последовательно обыграли пары Калашникова (Грузия) / Кенин (США) — 2:6, 6:4, 11:9 и китайский дуэт Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй — 2:6, 6:4, 10:6.

В решающем поединке против еще одних китаянок Дуань Инъин / Ян Чжаосюань вся борьба закончилась в двух сетах — 6:3, 6:3 в пользу украинки и ее напарницы.

Людмила Киченок (слева) и Андреа Клепач с трофеем

Отметим, что Людмила Киченок завоевывает почетный трофей на турнире в Чжухае уже второй год подряд — в 2018-м она победила на соревнованиях вместе со своей сестрой Надеждой.

Добавим, что еще одна наша соотечественница 17-летняя Дарья Снигур не смогла, к сожалению, стать чемпионкой юниорского итогового турнира. Украинка вышла в финал соревнований, проходивших в китайском Ченду, но уступила в решающем поединке лидеру юниорского рейтинга француженке Диан Парри — 1:6, 3:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина узнала соперниц по итоговому турниру года, на котором наша соотечественница стартует в понедельник, 28 октября, матчем против второй ракетки мира чешки Каролины Плишковой.

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