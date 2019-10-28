Под Киевом задержали банду с киллером из России: подробности спецоперации (фото)

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Полицейские задержали заказчика и исполнителей убийства, совершенного 21 октября этого года в Броварском районе Киевской области— там неизвестные в селе Княжичи смертельно ранили водителя легковушки.
Как сообщают в полиции Киевской области, стрельбе в Княжичах предшествовало дорожно-транспортное происшествие. В то же время правоохранители установили, что убийство было не спонтанным — злоумышленники ждали свою жертву в засаде. В погибшего выпустили девять пуль из пистолета «ТТ». С места происшествия злоумышленники скрылись на другом авто.
По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения, которые после убийства разъехались по разным городам страны — в Винницу, Киев и Кривой Рог. Заказчиком и организатором преступления оказался 38-летний частный предприниматель из Киева, у которого с жертвой были неприязненные личные отношения.
«Исполнитель — 41-летний иностранец. Гражданин другого государства временно проживал на территории Вышгородского района. У него во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли пистолет „ТТ“ с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании сообщили в посольство Российской Федерации и консульский отдел МИДа», — сообщают в полиции.
Третий соучастник преступления — 34-летний житель города Кривой Рог. Также сообщается, что во время проведения следственных действий на месте преступления сотрудники полиции нашли в тайнике патроны и обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять «помощник» основного стрелка. Кстати, преступная троица причастна к поджогу автомобиля потерпевшего. Это случилось в Киеве еще до убийства.
Организатора преступления отправили под стражу на 60 дней без права выйти под залог. О мере пресечения другим фигурантам производства, которые сотрудничают со следствием, ничего не сообщается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Дегтяревской убили 33-летнего мужчину — неизвестные расстреляли его возле офиса, где работал погибший.
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