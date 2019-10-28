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Лимонный купальник, шорты и сапоги: Настя Каменских взбудоражила сеть горячими фото из Мексики

15:51 28 октября 2019 607
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая звездная пара Настя Каменских и Потап наслаждаются отдыхом в Мексике. Они уединились в бунгало с собственным пляжем на берегу Карибского моря в популярном курортном городе Канкун.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала несколько горячих пляжных снимков. 32-летняя красотка позирует на пляже в цельном лимонном купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Тем самым Настя в очередной раз опровергла слухи о беременности.

Также Каменских показала стильный сексуальный образ в джинсовых шортах и в модных высоких замшевых сапогах.

Очевидно, снимал любимую Алексей Потапенко. Он появился на одном из фото.

На отдыхе супруги не забывают о спорте. Потап показал нежное семейное фото, на котором они позируют, обнявшись, в спортивных костюмах.

Ранее Настя в купальнике показала зажигательный танец с кокосами.

Недавно певица выпустила новый клип Elefante, который всего за два дня набрал более 3 млн просмотров на YouTube.

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