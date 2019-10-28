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Выселять никого не будут: Троян прокомментировал визит полиции к ветеранам АТО в Золотом
В Национальной полиции Украины объяснили визит правоохранителей к бойцам добробатов, создавшим «Последний блокпост» в населенном пункте Золотое-4 на линии разграничения.
По словам главы полиции Вадима Трояна, намерений выселять кого-либо оттуда нет.
«Такая проверка является нормальным действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил», — цитирует Трояна пресс-служба Нацполиции Украины.
Ветеран добровольческого батальона «Азов» Денис Янтарь после отъезда полиции заявил журналистам, что оружия в доме (на «Последнем блокпосту») нет, однако полиция его не вывозила.
«Оружия на позициях, о которых говорил президент, сейчас нет. То есть в доме оружия нет — его передали нашим людям в Золотом. Полиция наше оружие не вывозила, такого не было. Оно не где-то там в Киеве, закрытое в сейфе. Тем более, мы несем ответственность за оформленное на нас оружие», — сказал он.
При этом ветеран предположил, что в случае, если бы «та же полиция и кто-то еще» выстрелил из его оружия — нести ответственность будет он.
«Мы же все тут с боевым опытом и все понимаем», — цитирует ветерана Цензор.Нет.
Напомним, президент Зеленский пытался убедить добровольцев в необходимости отведения армии из Золотого, однако разговор прошел на повышенных тонах и встретил резкую реакцию украинцев.
В Кремле же призвали Зеленского «обязать» добровольцев выполнить приказ о разведении сил.
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