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В век прогресса и цифровых технологий залогом успеха любого бизнеса, особенно фармацевтического, является внедрение инноваций на всех уровнях. Особенно это актуально, когда за счет инвестиций и применения новейшего оборудования новую жизнь получают продукты, спасающие жизнь людям уже многие десятилетия. В последние годы компания «Фармак» инвестировала в модернизацию оборудования 240 млн долларов, из них на модернизацию линии по производству «Корвалола» — 14 млн долларов.

На предприятии журналистам показали современный процесс производства препарата, название которого не только знают люди нескольких поколений, но и уверенно ассоциируют его именно с «Фармаком». Речь идет о «Корвалоле», который был изобретен и запущен в производство специалистами Киевского химико-фармацевтического завода им. Ломоносова (ныне ПАО «Фармак») еще в 1959 году.

Сегодня этот препарат выпускается не только в традиционном жидком виде, но и в более удобных формах — в таблетках и мягких желатиновых капсулах. Стоит отметить, что этот завод был единственным производителем «Корвалола» в СССР, а с 1991 года «Фармак» стал единственным правопреемником этого препарата на постсоветском пространстве. В 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку «Корвалол», что дало ей полное право производить лекарство под этой ТМ в Украине и за рубежом.

Однако компания вынуждена уже 15 лет отстаивать свое право на ТМ"Корвалол". Причем речь идет исключительно о торговой марке, так как химический состав препарата не защищен патентом.

«С 1996 года, когда компания получила свидетельство на торговую марку «Корвалол», только «Фармак» имеет право производить препарат под этой торговой маркой в Украине и за границей, — заявил во время пресс-конференции директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук. — Торговая марка «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. Но в последние годы некоторые другие украинские предприятия, в частности «Фармацевтическая фирма «Дарница», стали выпускать препарат с использованием этого названия, что грубо нарушает наши права и вводит в заблуждение покупателей. Ведь многие из них десятилетиями принимали корвалол только нашего производства, и название у них четко ассоциируется с самим препаратом, его качеством и фармакологическими особенностями.

По словам директора по правовому обеспечению, исследование, проведенное «Международной Маркетинговой группой», показало, что более 70% опрошенных респондентов признали, что название «Корвалол» было им известно до 2002 года, то есть до появления препарата «Корвалол-Дарница»: «Причем более 53% опрошенных знают, что «Корвалол» производит компания «Фармак».

«Хочу отметить, что никакой монополии на данное лекарственное средство нет. Препарат, безусловно, при надлежащей системе производства и контроля качества имеет право производить любая фармацевтическая компания. Но другие предприятия могут выпускать препарат только под собственным оригинальным названием», — подчеркнул Дмитрий Таранчук.

Стоит добавить, что, по мнению нескольких авторитетных австрийских изданий, ситуация, когда компания может использовать не принадлежащую ей торговую марку, развивая продажи с украденным брендом, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине и мешает притоку инвестиций.

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