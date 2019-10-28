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Подозреваемого в хищении 29 миллионов гривен заммэра Днепра отпустили на свободу под "смешной" залог
Подозреваемый в финансовых злоупотреблениях при ремонте моста в Днепре заместитель мэра Михаил Лысенко внес определенный судом залог в сумме 600 тысяч гривен и вышел на свободу.
В настоящее время сторона обвинения оспаривает размер залога, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Там настаивают, что залог должен соответствовать сумме ущерба, причиненного государству действиями подозреваемых во время ремонта моста.
Кроме того, готовится ходатайство об отстранении вице-мэра лица от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.
12 июля 2019 года президент Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что мост будет открыт ко Дню города, 7 сентября. Мост был открыт вовремя, однако затем экспертиза установила факты хищения бюджетных средств при строительстве инфраструктурного объекта.
Основателя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд арестовал с правом внесения залога в сумме 40 млн гривен.
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