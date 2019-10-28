Украина

Разведение сил на Донбассе: командующий ООС рассказал, как это будет

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко назвал этапы разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Владимир Кравченко отметил, что сначала должно произойти разведение сил в районах Золотого и Петровского, затем процесс продолжится на четырех участках, которые расположены вдоль линии соприкосновения. Командование ООС определило перечень из 30 населенных пунктов, где намечено разведение.

«Согласно договоренностей, которые были заключены 1 октября этого года в Минске, процесс отвода займет 30 суток. Из них на непосредственно отвод сил и средств дается трое суток. Сам процесс начнется тогда, когда в течение 7 суток сохраняется режим тишины», — отметил Владимир Кравченко.

По его словам, во время разведения сил в «серой зоне» будут работать различные службы: Национальная полиция, Национальная гвардия и Госпогранслужба Украины, а также военно-гражданские администрации, местные органы власти и социальные службы.

Контроль отвода сил и средств ВСУ — задача представителей СММ ОБСЕ, режим прекращения огня будет контролировать украинская сторона СЦКК.

Ранее сообщалось, что в Нацполиции рассказали о визите в правоохранителей в Золотое.

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