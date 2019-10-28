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Из любви к искусству: старый рваный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму
На аукционе «Иконы и идолы» дома Julien’s Auctions в Нью-Йорке за рекордную сумму продали старый свитер легендарного музыканта, солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна, который покончил с жизнью в 1994 году.
Нестиранный кардиган, в пятнах и с дырками от сигарет, с оторванной пуговицей ушел с молотка за рекордные 334 тысячи долларов. Теперь свитер Кобейна называют не только самым знаменитым в истории музыки, но и самым дорогим.
В этом серо-болотном кардигане бренда Manhattan Курт Кобейн выходил на сцену в концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до своей смерти. Как акриловый с мохером свитер появился в гардеробе музыканта, не уточняется. Известно, что он стал визитной карточкой Кобейна и модного стиля «гранж».
Также на аукционе продали бирюзовую гитару на левую руку Fender, сделанную на заказ в 1993 году. Не ней Кобейн играл во время мирового тура «Нирваны» Utero. Инструмент ушел с молотка за 340 тысяч долларов. Ранее гитара была выставлена в американском Музее славы рок-н-ролла.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что картину британского уличного художника Бэнкси «Регресс парламента» с заседающими шимпанзе продали на аукционе в Лондоне за рекордные 12 миллионов долларов.
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