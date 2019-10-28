24.86 / 25.14 27.43 / 27.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Из любви к искусству: старый рваный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму

6:03 29 октября 2019 32
Курт Кобейн
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

На аукционе «Иконы и идолы» дома Julien’s Auctions в Нью-Йорке за рекордную сумму продали старый свитер легендарного музыканта, солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна, который покончил с жизнью в 1994 году.

Нестиранный кардиган, в пятнах и с дырками от сигарет, с оторванной пуговицей ушел с молотка за рекордные 334 тысячи долларов. Теперь свитер Кобейна называют не только самым знаменитым в истории музыки, но и самым дорогим.

В этом серо-болотном кардигане бренда Manhattan Курт Кобейн выходил на сцену в концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до своей смерти. Как акриловый с мохером свитер появился в гардеробе музыканта, не уточняется. Известно, что он стал визитной карточкой Кобейна и модного стиля «гранж».

Также на аукционе продали бирюзовую гитару на левую руку Fender, сделанную на заказ в 1993 году. Не ней Кобейн играл во время мирового тура «Нирваны» Utero. Инструмент ушел с молотка за 340 тысяч долларов. Ранее гитара была выставлена в американском Музее славы рок-н-ролла.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что картину британского уличного художника Бэнкси «Регресс парламента» с заседающими шимпанзе продали на аукционе в Лондоне за рекордные 12 миллионов долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Андрей Малахов

Андрей Малахов угодил в секс-скандал

Сваты

«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы

Денис Янтар

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

Гороскоп

Что обещают звезды: гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер