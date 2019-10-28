Здоровье и медицина

Где в Киеве можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса и график)

В Киеве с 29 октября по 2 ноября в медпунктах для горожан организовали бесплатные быстрые обследования. По данным столичного департамента здравоохранения, киевлянам регулярно предлагают дополнительные условия для обследований.

Первичные тесты можно сделать в пунктах с обозначением «Врач в вашем доме». Эта программа разработана для того, чтобы киевляне обратили внимание на свое здоровье. Нужно просто остановиться и всего минут пятнадцать уделить проверке организма и получить рекомендации специалистов. На прошлой неделе обследовались 1243 киевлянина, а в целом в проекте поучаствовали больше 104 тысяч человек. С выявленными проблемами лучше обратиться к семейному врачу, чтобы привести в норму показатели по здоровью.

По результатам тестирования на минувшей неделе более чем у половины обследуемых выявили чрезмерный вес, почти у 50 процентов оказалось повышенное давление, у четвертой части пациентов — увеличенный уровень глюкозы, у трети — высокий холестерин.

Кроме санитарных пунктов, в каждом районе действуют мультидисциплинарные бригады медиков (семейный врач и узкопрофильные специалисты), которые наведываются к пациентам домой. В первую очередь — к тем, кто не в состоянии самостоятельно выйти из квартиры и нуждается в домашнем уходе.

Экспресс-диагностику можно пройти в пунктах (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район

29−31 октября ( 11:00—13:00 ), 1−2 ноября ( 9:00—12:00 ) — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

29 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

30 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

31 октября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

1 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

29 октября — проспект Маяковского, 47;

30 октября — улица Шолом-Алейхема, 18;

31 октября --проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

29 октября — улицы Алма-Атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109 КП «Фармация», Миропольская, 1, аптека № 77, 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

30 октября -- улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

31 октября — улицы Рогозовская, 6 амбулатория № 6, Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103), Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

1 ноября — улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

29 октября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

30 октября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

31 октября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

1 ноября — улица Озерная, 18а (центр соцзащиты);

Печерский район

29 октября — улица Подвысоцкого, 4а;

30 октября, 1 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

31 октября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

29 октября — улица Кирилловская, 107, амбулатория № 4, проспект Свободы, 22, 2 этаж, амбулатории № 4;

30 октября — улица Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

31 октября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

1 ноября — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

30 октября, 1 ноября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

29 октября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

30 октября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

31 октября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

1 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

29 октября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

30 октября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

31 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

1 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7). А в консультационно-информационной службе по телефону 15−83 (бесплатно со стационарного телефона Киева) можно получить совет медиков (в том числе в выходные и праздничные дни).

«ФАКТЫ» сообщали, что в столице в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе, рассказывали, какие медучреждения подключились к недельной акции по профилактике инсульта. Ранее публиковали также адреса медучреждений в Киеве, в которых делают прививку от гриппа.

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