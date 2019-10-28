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- 19:04 Где в Киеве можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса и график)
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Где в Киеве можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса и график)
В Киеве с 29 октября по 2 ноября в медпунктах для горожан организовали бесплатные быстрые обследования. По данным столичного департамента здравоохранения, киевлянам регулярно предлагают дополнительные условия для обследований.
Первичные тесты можно сделать в пунктах с обозначением «Врач в вашем доме». Эта программа разработана для того, чтобы киевляне обратили внимание на свое здоровье. Нужно просто остановиться и всего минут пятнадцать уделить проверке организма и получить рекомендации специалистов. На прошлой неделе обследовались 1243 киевлянина, а в целом в проекте поучаствовали больше 104 тысяч человек. С выявленными проблемами лучше обратиться к семейному врачу, чтобы привести в норму показатели по здоровью.
По результатам тестирования на минувшей неделе более чем у половины обследуемых выявили чрезмерный вес, почти у 50 процентов оказалось повышенное давление, у четвертой части пациентов — увеличенный уровень глюкозы, у трети — высокий холестерин.
Кроме санитарных пунктов, в каждом районе действуют мультидисциплинарные бригады медиков (семейный врач и узкопрофильные специалисты), которые наведываются к пациентам домой. В первую очередь — к тем, кто не в состоянии самостоятельно выйти из квартиры и нуждается в домашнем уходе.
Экспресс-диагностику можно пройти в пунктах (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00) по адресам:
Голосеевский район
29−31 октября (
Дарницкий район
29 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
30 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
31 октября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
1 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
29 октября — проспект Маяковского, 47;
30 октября — улица Шолом-Алейхема, 18;
31 октября --проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
29 октября — улицы Алма-Атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109 КП «Фармация», Миропольская, 1, аптека № 77,
30 октября -- улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
31 октября — улицы Рогозовская, 6 амбулатория № 6, Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103), Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;
1 ноября — улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
29 октября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;
30 октября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
31 октября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
1 ноября — улица Озерная, 18а (центр соцзащиты);
Печерский район
29 октября — улица Подвысоцкого, 4а;
30 октября, 1 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
31 октября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);
Подольский район
29 октября — улица Кирилловская, 107, амбулатория № 4, проспект Свободы, 22, 2 этаж, амбулатории № 4;
30 октября — улица Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
31 октября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;
1 ноября — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
30 октября, 1 ноября —
Соломенский район
29 октября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);
30 октября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
31 октября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
1 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
29 октября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
30 октября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
31 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
1 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7). А в консультационно-информационной службе по телефону 15−83 (бесплатно со стационарного телефона Киева) можно получить совет медиков (в том числе в выходные и праздничные дни).
«ФАКТЫ» сообщали, что в столице в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе, рассказывали, какие медучреждения подключились к недельной акции по профилактике инсульта. Ранее публиковали также адреса медучреждений в Киеве, в которых делают прививку от гриппа.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».