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Мир

И на старуху бывает проруха: Трамп неожиданно перепутал Зеленского с Путиным

19:09 28 октября 2019 217
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам ситуацию, которая складывается вокруг возможного импичмента. Отвечая на вопросы, Дональд Трамп несколько раз упомянул «идеальную» телефонную беседу с Владимиром Зеленским. Но затем оговорился и назвал его российским президентом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Трамп сказал: «Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него, ничего вообще».

Ранее сообщалось, что в США на слушаниях подтвердили, что американский президент Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Федеральный судья Кристофер Купер принял решение, что Государственный департамент через месяц должен обнародовать документы, которые связаны с Украиной, — они включают общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

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