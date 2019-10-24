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- 16:44 Скандал вокруг Зеленского с Трампом: в США дали месяц на публикацию документов об Украине
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Скандал вокруг Зеленского с Трампом: в США дали месяц на публикацию документов об Украине
В Соединенных Штатах Америки, где на слушаниях подтвердили давление, которое американский президент Дональд Трамп оказывал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, Государственному департаменту дали месяц на обнародование документов, связанных с Украиной.
Как передает CNN, эти документы должны включать общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Сообщается, что такое решение принял федеральный судья Кристофер Купер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Америку срочно вызвали временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...