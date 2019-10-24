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Украина

Скандал вокруг Зеленского с Трампом: в США дали месяц на публикацию документов об Украине

16:44 24 октября 2019 241
Зеленский и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

В Соединенных Штатах Америки, где на слушаниях подтвердили давление, которое американский президент Дональд Трамп оказывал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, Государственному департаменту дали месяц на обнародование документов, связанных с Украиной.

Как передает CNN, эти документы должны включать общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Сообщается, что такое решение принял федеральный судья Кристофер Купер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Америку срочно вызвали временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

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