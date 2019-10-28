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Известным "слугам народа" во главе с Разумковым сделали прививки: чего испугались нардепы
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе с двумя нардепами от партии «Слуга народа» прошли ревакцинацию от дифтерии. Об этом в своем Facebook сообщил глава парламентского Комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
«Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Бабак провакцинировались от дифтерии и советуем это сделать всем гражданам!», — написал он, отметив, что вакцина от дифтерии в Украине есть в достаточном количестве.
Судя по опубликованным фото, прививки депутатам делали без отрыва от их «законодательного производства».
Михаил Радуцкий
Сергей Бабак
Дмитрий Разумков
Напомним, 28 октября в Киеве медики подтвердили второй случай заболевания дифтерией в столице — болезнь диагностировали у матери трех детей. А перед этим был подтвержден факт инфицирования третьеклассника одного из киевских лицеев.
Тем временем в Минздраве признали острый дефицит в Украине противодифтерийной сыворотки. Как заявила на брифинге 28 октября советник министра здравоохранения Украины Ольга Голубовская, по состоянию на 24 октября по всей стране в наличии было 140 флаконов противодифтерийного иммуноглобулина.
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