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В Киеве зафиксировали второй за неделю случай дифтерии, и снова в Дарницком районе
28 октября в Киеве медики подтвердили, что произошел второй случай заболевания дифтерией в столице. Ранее сообщалось, что болезнь была обнаружена в киевском лицее. Подробности сообщает «Сегодня».
«Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе», — заявила заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ Наталья Гунченко.
Она отметила, что заболевшая — мать троих детей. У них при осмотре дифтерия не выявлена.
Тем временем в Минздраве признали острый дефицит в Украине противодифтерийной сыворотки. Как заявила на брифинге 28 октября советник министра здравоохранения Украины Ольга Голубовская, по состоянию на 24 октября по всей стране в наличии было 140 флаконов противодифтерийного иммуноглобулина.
«На одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных», — заявила медик, подтвердив, что в сложившихся условиях приходится уменьшать количество вводимого антитоксина.
Ранее сообщалось, что дифтерия обнаружена в Тернопольской области — заболел 47-летний мужчина, который прошел вакцинацию в 2017 году.
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