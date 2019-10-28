24.86 / 25.14 27.47 / 27.91
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве зафиксировали второй за неделю случай дифтерии, и снова в Дарницком районе

18:03 28 октября 2019 321
Для предупреждения болезни необходима вакцинация
Инф. «ФАКТОВ»

28 октября в Киеве медики подтвердили, что произошел второй случай заболевания дифтерией в столице. Ранее сообщалось, что болезнь была обнаружена в киевском лицее. Подробности сообщает «Сегодня».

«Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе», — заявила заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ Наталья Гунченко.

Она отметила, что заболевшая — мать троих детей. У них при осмотре дифтерия не выявлена.

Тем временем в Минздраве признали острый дефицит в Украине противодифтерийной сыворотки. Как заявила на брифинге 28 октября советник министра здравоохранения Украины Ольга Голубовская, по состоянию на 24 октября по всей стране в наличии было 140 флаконов противодифтерийного иммуноглобулина.

«На одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных», — заявила медик, подтвердив, что в сложившихся условиях приходится уменьшать количество вводимого антитоксина.

Ранее сообщалось, что дифтерия обнаружена в Тернопольской области — заболел 47-летний мужчина, который прошел вакцинацию в 2017 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Танці з зірками судьи 2019

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

Крымский мост

Прикрывают провал яркими огнями: Крымский мост сняли с высоты (видео)

Знак зодиака Скорпион

Новолуние в созвездии Скорпиона: как оно отразится на всех знаках зодиака

Блинчики «Счастливая осень»

Блинчики «Счастливая осень»: легкий рецепт, быстро и вкусно (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер