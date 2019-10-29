- 05:11 «Хотела увидеть внуков»: Анджелина Джоли объяснила ужасное решение удалить обе груди
- 04:48 Россия выдала Испании влиятельного «вора в законе» Таро (официальное видео)
- 02:40 Умело заговаривает зубы: наглый мошенник в Киеве попал на видео
- 01:15 Мать обнаружила пропавшую 15-летнюю дочь на Pornhub
- 28.10 23:18 Вот это ножки: Леся Никитюк блеснула формами в Египте
- 28.10 23:08 В Днепре горит завод "Потоки": первое видео с места ЧП
- 28.10 22:42 Продуктовые ярмарки в Киеве до 3 ноября: адреса
- 28.10 22:38 Зеленский устроил взбучку "слугам народа" на закрытом заседании фракции
- 28.10 22:03 США избавились от тела аль-Багдади "надлежащим образом"
- 28.10 21:59 Нардепа от "ЕС" хотят привлечь к суду за "бессмертного" Зеленского
- 28.10 21:24 Известным "слугам народа" во главе с Разумковым сделали прививки: чего испугались нардепы
- 28.10 20:58 Кабмин определился с руководителями пяти областей Украины
Россия выдала Испании влиятельного «вора в законе» Таро (официальное видео)
В России правоохранители передали представителям Испании Тариела Ониани, который считается одним из самых влиятельных «воров в законе» и находился в международном розыске по подозрению в участии в преступлениях на территории Испании. Об этом пишет PrimeCrime.
«Тариел Ониани разыскивался по каналам Интерпола по запросу Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, действовавшей на территории этого государства», — сообщили в МВД России.
Из сообщения ведомства следует, что участники преступной группы, к которой принадлежал Ониани, обвинялись в похищении объектов искусства и вымогательствах.
До этого преступника не могли экстрадировать в Испанию из-за его российского гражданства. Однако позже правоохранители выяснили, что он получил его незаконным путем. «После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве выложили запись видео, на которой показано, как Ониани с закованными в наручники руками выходит из автозака под контролем сотрудников правоохранительных органов. Затем производится досмотр его личных вещей криминального авторитета в присутствии представителей испанской полиции, мужчину сажают в самолет в аэропорту Шереметьево.
Издание напоминает, что Тариел Ониани (Таро) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе». Один из лидеров «кутаисской преступной группировки». Таро в преступной среде неоднократно подозревали к причастности к покушениям на криминальных авторитетов Деда Хасана (Аслана Усояна) и Япончика (Вячеслава Иванькова), однако никаких официальных обвинений в связи с данными инцидентами вору в законе силовыми органами никогда не предъявлялось.
Таро известен тем, что вместе с подельниками в марте 2009 года в Москве похитил бизнесмена. Получив часть выкупа в 200 тысяч долларов, он освободил пострадавшего, однако потребовал заплатить оставшуюся долю. После ареста и суда Ониани отбыл в колонию «Черный дельфин», где провел 11 лет. 9 апреля криминальный авторитет освободился из заключения. Однако сразу попал в СИЗО, поскольку находится в международном розыске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал о большом переделе сфер влияния в криминальных кругах Харькова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!