Россия выдала Испании влиятельного «вора в законе» Таро (официальное видео)

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В России правоохранители передали представителям Испании Тариела Ониани, который считается одним из самых влиятельных «воров в законе» и находился в международном розыске по подозрению в участии в преступлениях на территории Испании. Об этом пишет PrimeCrime.

«Тариел Ониани разыскивался по каналам Интерпола по запросу Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, действовавшей на территории этого государства», — сообщили в МВД России.

Из сообщения ведомства следует, что участники преступной группы, к которой принадлежал Ониани, обвинялись в похищении объектов искусства и вымогательствах.

До этого преступника не могли экстрадировать в Испанию из-за его российского гражданства. Однако позже правоохранители выяснили, что он получил его незаконным путем. «После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве выложили запись видео, на которой показано, как Ониани с закованными в наручники руками выходит из автозака под контролем сотрудников правоохранительных органов. Затем производится досмотр его личных вещей криминального авторитета в присутствии представителей испанской полиции, мужчину сажают в самолет в аэропорту Шереметьево.

Издание напоминает, что Тариел Ониани (Таро) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе». Один из лидеров «кутаисской преступной группировки». Таро в преступной среде неоднократно подозревали к причастности к покушениям на криминальных авторитетов Деда Хасана (Аслана Усояна) и Япончика (Вячеслава Иванькова), однако никаких официальных обвинений в связи с данными инцидентами вору в законе силовыми органами никогда не предъявлялось.

Таро известен тем, что вместе с подельниками в марте 2009 года в Москве похитил бизнесмена. Получив часть выкупа в 200 тысяч долларов, он освободил пострадавшего, однако потребовал заплатить оставшуюся долю. После ареста и суда Ониани отбыл в колонию «Черный дельфин», где провел 11 лет. 9 апреля криминальный авторитет освободился из заключения. Однако сразу попал в СИЗО, поскольку находится в международном розыске.

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