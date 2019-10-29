«Хотела увидеть внуков»: Анджелина Джоли объяснила ужасное решение удалить обе груди

Мир

Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Брэда Питта и мать пятерых детей, в далеком 2013 году сделала операцию по удалению молочных желез и замене их имплантатами. О причинах своего поступка звезда написала в статье для The New York Times, пишет МК.

В частности, 44-летняя звезда рассмотрела проблему не только с точки зрения медицины, но также с точки зрения психического здоровья и эмоционального благополучия.

Как известно, покойная мать Анджелины, актриса Маршелин Бертран, умерла в 2007 году в возрасте 56 лет после десятилетней борьбы с раком яичников и молочной железы.

«Я потеряла бабушку и маму из-за рака молочной железы. Я помню, как однажды держала маму за руку, когда она проходила химиотерапию, а когда она начала краснеть, мне пришлось помчаться за медсестрой. Теперь есть новые способы определить, какой препарат для химиотерапии больше подходит для каждого пациента, что приводит к уменьшению количества ужасных побочных эффектов», — говорится в статье.

Анджелина рассказала, что ее мама боролась с раком почти десять лет. Когда сама актриса стояла в коридоре больницы, ожидая, что тело мамы будет подготовлено к кремации, ее доктор рассказала, что пообещала матери рассказать Джоли о ее предрасположенности к раку. Спустя годы ей пришлось пройти генетический тест, который показал, что у нее есть ген — так называемый BRCA1.

Актриса написала, что вероятность развития рака молочной железы у женщин обычно равняется 13 процентам. У нее этот показатель был гораздо выше: риск развития рака груди составил 87 процентов, а рака яичников — 50 процентов. Из-за высокого риска специалисты рекомендовали ей сделать профилактические операции. Джоли была проведена двойная мастэктомия, а позже она удалила яичники и фаллопиевы трубы.

За годы, прошедшие после операции Анджелины, в генетической диагностике был достигнут прогресс. Генетическое тестирование стало более доступным и менее дорогим. Появились такие методы лечения, как ингибиторы контрольных точек иммунитета (check-point inhibitors), помогающие блокировать «плащ невидимки», который «надевают» раковые клетки, чтобы выжить. Ингибиторы PARP при использовании в сочетании с иммунотерапией могут повысить шансы на выживание пациентов с раком молочной железы и яичников.

«Моей подруге недавно диагностировали рак молочной железы. У нее не было семейного анамнеза, но, несмотря на это, в 30 лет она заболела. Она изучила все последние достижения науки и современные процедуры. Она сделала выбор в пользу мастэктомии, удалив грудь и сосок. Она заморозила яйцеклетки, прежде чем ей пришлось пройти химиотерапию, а затем сделала реконструктивную пластику груди. Она показала свою борьбу с раком через свое искусство, чтобы поделиться своим опытом с другими», — отмечает звезда.

Знаменитость уверена, что, хотя подобные истории должны вселять в нас надежду, впереди еще долгий путь. Все дело в том, что в настоящее время нет надежного скринингового теста на рак яичников или простаты и нет эффективного лечения наиболее агрессивных форм рака молочной железы, известных как «трижды негативный рак».

Анджелина Джоли утверждает, что чувствует, что сделала правильный выбор, чтобы повысить свои шансы увидеть, как ее дети становятся взрослыми, и застать внуков.

«Я надеюсь уделить им как можно больше времени. Я более десяти лет живу без мамы. Она увидела лишь нескольких своих внуков и была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя бабушка умерла в 40 лет. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше», — пишет Джоли.

По ее словам, самые глубокие шрамы часто незаметны — они в душе. Все пациенты, с которыми она встречалась в Институте Кюри, говорили, что забота и поддержка близких — самая главная мотивация борьбы с болезнью.

«Хватит закрывать глаза на жестокое обращение с женщинами. Прекратите мешать девочкам получать образование или медицинскую помощь. Прекратите заставлять их выходить замуж за человека, которого вы выбрали для них, особенно когда они еще дети. Помогите молодым девушкам осознать их уникальность. Помогите защитить женщин, которых вы знаете», — призывает актриса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране показали на ТВ интервью с «двойником-зомби» Анджелины Джоли, которое она дала в тюрьме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter