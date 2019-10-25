- 11:12 Известная украинка резко прошлась по Зеленскому из-за отвода войск на Донбассе
- 11:04 В полиции раскрыли детали ночного взрыва на Троещине и показали новые фото
- 10:57 Зеленскому помогли ботофермы: политтехнолог раскрыл скандальные подробности о выборах
- 10:50 В Днепре спецназ задержал подрывников банкоматов: подробности операции
- 10:20 Украинцы попали в серьезное ДТП в Турции: первые подробности
- 10:00 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 09:59 Вымогали 8 тысяч долларов: бандитов в кафе Николаева обезвредил спецназ
- 09:55 Василий Ломаченко получил особый статус в боксе
- 09:48 За "дружбу" с прокурорами: на "слугу народа" Медяника завели дело
- 09:44 Сдаемся на милость "ласкового" Путина: известная писательница ответила сторонникам мира с Россией
- 09:42 Обладательницей титула «Мисс Украина-Вселенная-2019» стала Анастасия Суббота из Запорожья
- 09:41 В Иране показали на ТВ интервью с «двойником-зомби» Анджелины Джоли, которое она дала в тюрьме
В Иране показали на ТВ интервью с «двойником-зомби» Анджелины Джоли, которое она дала в тюрьме (фото, видео)
На государственном телеканале Ирана показали интервью с арестованной звездой Instagram Сахар Табар. Девушка, которую называют «зомби-двойником» Анджелины Джоли, была арестована в начале октября. Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, а также в получении дохода неприемлемыми средствами и поощрении молодежи к коррупции и нарушении дресс-кода, принятого в стране. Интервью она давала в тюрьме.
Сахар представили, как наглядный пример того, что соцсети — это зло, которое может разрушить вашу жизнь. Телевизионщики подчеркнули, что Сахар, которая является единственным ребенком разведенных родителей, должны была сейчас учиться в университете. А вместо этого она погналась за легкой славой.
Сахар высказала сожаление о своем поведении. «Мечта моего детства была стать знаменитой», — рассказала 22-летняя Табар, прославившаяся два года назад благодаря своим отредактированным фото. «Моя мать призывала меня остановиться, но я не слушала. Иногда слова незнакомца или друга могут быть важнее, чем мнение матери», — сказала иранка.
«В настоящее время я не выгляжу так, как мои обработанные фотошопом снимки», — сказала Табар. Она также говорит, что не стремилась стать похожей на Джоли, а хотела напоминать героиню мультфильма «Труп невесты».
Многие, как пишет Daily Mail, сочли интервью «унизительной инсценировкой» и пришли к выводу, что Сахар вынудили выступить на телевидении, чтобы другим было неповадно. «Они показали Сахар из-за ее макияжа и тату, из-за того, что она дочь разведенной пары, из-за того, что она зарабатывает деньги на аккаунте в Instagram. Можете и дальше говорить о свободе в Иране», «Если бы она знала, что совершает такое страшное преступление, снимая видео, она занялась бы чем-то менее опасным и более полезным — к примеру, казнокрадством, кражами и убийствами», — саркастически писали в соцсетях.
Однако нашлось немало тех, что считает, что Сахар получила по заслугам.
Ранее ходили слухи, что Сахар Табар сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!