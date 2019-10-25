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В Иране показали на ТВ интервью с «двойником-зомби» Анджелины Джоли, которое она дала в тюрьме (фото, видео)

На государственном телеканале Ирана показали интервью с арестованной звездой Instagram Сахар Табар. Девушка, которую называют «зомби-двойником» Анджелины Джоли, была арестована в начале октября. Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, а также в получении дохода неприемлемыми средствами и поощрении молодежи к коррупции и нарушении дресс-кода, принятого в стране. Интервью она давала в тюрьме.

Сахар представили, как наглядный пример того, что соцсети — это зло, которое может разрушить вашу жизнь. Телевизионщики подчеркнули, что Сахар, которая является единственным ребенком разведенных родителей, должны была сейчас учиться в университете. А вместо этого она погналась за легкой славой.

Сахар высказала сожаление о своем поведении. «Мечта моего детства была стать знаменитой», — рассказала 22-летняя Табар, прославившаяся два года назад благодаря своим отредактированным фото. «Моя мать призывала меня остановиться, но я не слушала. Иногда слова незнакомца или друга могут быть важнее, чем мнение матери», — сказала иранка.

«В настоящее время я не выгляжу так, как мои обработанные фотошопом снимки», — сказала Табар. Она также говорит, что не стремилась стать похожей на Джоли, а хотела напоминать героиню мультфильма «Труп невесты».

Многие, как пишет Daily Mail, сочли интервью «унизительной инсценировкой» и пришли к выводу, что Сахар вынудили выступить на телевидении, чтобы другим было неповадно. «Они показали Сахар из-за ее макияжа и тату, из-за того, что она дочь разведенной пары, из-за того, что она зарабатывает деньги на аккаунте в Instagram. Можете и дальше говорить о свободе в Иране», «Если бы она знала, что совершает такое страшное преступление, снимая видео, она занялась бы чем-то менее опасным и более полезным — к примеру, казнокрадством, кражами и убийствами», — саркастически писали в соцсетях.

Однако нашлось немало тех, что считает, что Сахар получила по заслугам.

Кадр из "Трупа невесты"

Ранее ходили слухи, что Сахар Табар сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли.

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