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Жуткая смерть: на Прикарпатье людей засыпало тоннами кукурузы
Трагедия произошла на Прикарпатье в понедельник, 28 октября, вечером. В 21:13 к спасателям города Галич поступило сообщение о том, что в селе Кинашив Галицкого района на территории элеватора для хранения кукурузы частного предприятия «АГРО-ВІТА» в приемной яме сушки кукуруза засыпала трех человек.
— На место происшествия выехали спасатели, которые вытащили живым 33-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в Галицкую центральную районную больницу. В 21:41 на поверхность было поднято тело 53-летнего мужчины, а в 22:02 было обнаружено и поднято тело 19-летнего молодого человека, — сообщает Управление ГСЧС Ивано-Франковской области.
В общей сложности в спасательной операции участвовали 18 человек и четыре единицы техники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в городе Доброполье (Донецкая область), где в песчаном карьере засыпало слоем песка 2-летнего ребенка.
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