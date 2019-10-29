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Происшествия

Обнаружили случайно: появились шокирующие данные о ЧП с радиацией в Киеве (фото)

12:30 29 октября 2019 382
здание, в котором обнаружили повышенный уровень радиации
Инф. «ФАКТОВ»

Повышенный гамма-фон в отдельном одноэтажном здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины обнаружили еще 24 октября.

По словам начальника отдела радиационного-экологического контроля Валерия Гирия, фонило несколько помещений. Повышенная радиация оказалась в здании с ленточным фундаментом, где расположены лабораторные и хозяйственные помещения.

«Произошло это, можно сказать, случайно. Предстоял семинар радиологов, и нужно было делать доклад. Один из сотрудников взял с собой дозиметр, включил и засек повышенный гамма-фон. Сделали замеры в районе фундамента, и в одном месте уровень составил до десятка миллирентген. Это прилично», — цитирует Гирия OBOZREVATEL.

По словам спасателя, источник был точечный, возможно, он находится внутри фундамента. С расстоянием активность резко падала.
Выброса радиации за пределы здания не было.

Отметим, здание обсерватории находятся на проспекте Науки, 39. Рядом жилые многоэтажки. На расстоянии около 500 м расположен ядерный реактор Института ядерных исследований НАН Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Южном Одесской области был обнаружен и своевременно ликвидирован источник радиации — оборудование, вредное излучение которого превышало нормы более чем в 500 раз.

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