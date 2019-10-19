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Превышает дозу в 500 раз: под Одессой обнаружили мощный источник радиации (видео)
В городе Южный Одесской области был обнаружен и своевременно ликвидирован источник радиации — оборудование, вредное излучение которого превышало нормы более чем в 500 раз. Об этом сообщили в СБУ.
«Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению.
На данный момент с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование для утилизации передано в ответственное хранение специализированному государственному предприятию.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, была проведена неотложная проверка места происшествия.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Сеть попало видео природы в районе места ЧП под Архангельском (РФ) с характерными для радиоактивного воздействия признаками. Автор видео утверждает, что в радиусе 300 километров сгорели деревья. Тем временем российский президент Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Маркроном заявил, что с радиационным фоном «все в норме».
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