Происшествия

В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации: сделано важное заявление

В понедельник, 28 октября, в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины был зафиксирован повышенный уровень радиации. Ранее в Южном Одесской области был обнаружен и своевременно ликвидирован мощный источник радиации.

О радиации в Киеве сообщили в ГСЧС по итогам проверки замеров радиационного фона.

Повышенный уровень радиационного излучения обнаружили внутри здания физико-химической лаборатории, расположенной на проспекте Науки, 39.

По информации спасателей, повышенный уровень радиации зафиксирован только внутри помещения, снаружи радиационный фон был в норме. Угрозы персонала лаборатории и окружающей среде нет.

В ГСЧС добавили, что загрязненные фрагменты здания будут утилизированы. О причинах выброса радиации ничего не сообщается. В ГС ЧС держат ситуацию под контролем.

Напомним, в августе во время ракетных испытаний на военном полигоне в Архангельской области России из-за высокого уровня радиации погибли люди, некоторые получили значительную дозу облучения. После ЧП в сеть попало видео природы под Архангельском с характерными для радиоактивного воздействия признаками.

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