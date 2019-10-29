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Спорт

Сбросил 13 кг: тренер Руиса рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа (фото)

13:35 29 октября 2019 52
Сбросил 13 кг: тренер Руиса рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Мексиканский боксер-супертяжеловес Энди Руис-младший (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), в начале июня нынешнего года сенсационно нокаутировавший доселе непобедимого британца Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), вовсю готовится к бою-реваншу.

«После победы над Джошуа мы получили много любви и поддержки от болельщиков в Мексике, но сейчас все входит в свою колею. Мы арендовали дом, в котором есть тренажерный зал, множество комнат, большое пространство. В этом доме мы и спим, и тренируемся, и едим, делаем все. Именно это нам было нужно. Энди уже скинул около 30 фунтов (19 кг. — Авт.), причем сделал это сам по себе, благодаря упорной работе. Он не использовал никаких костюмов для весогонки, кремов для разогрева, ничего сложного — он достиг этого благодаря тяжелым тренировкам и ежедневной самоотдаче в зале. Он на правильном пути, хорошо смотрится и выглядит подтянутым. Он рад вернуться домой и находится в предвкушении предстоящего поединка», — рассказал в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves тренер мексиканца Мэнни Роблес.

Руис уже сбросил около 13 кг

«Джошуа попытается завоевать победу по очкам… В особенности, учитывая то, что он собирается бегать по рингу. Моя задача состоит в том, чтобы резать ему углы, и именно этим мы занимаемся в нашем тренировочном лагере. Знаете, я не особо волнуюсь насчет того, что он там собирается делать. Мы должны беспокоиться о том, что буду делать я. Джошуа должен усерднее тренироваться. Я думаю, что на нем лежит гораздо больший груз ответственности, чем на мне. Я просто обязан делать то, что должен — быть сфокусированным и выбрасывать быстрые комбинации», — поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Энди в интервью сайту Boxing Scene.

Напомним, что бой-реванш между Руисом-младшим и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Этот поединок называют самым ожидаемым в 2019 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Саудовской Аравии прошла первая дуэль взглядов перед боем-реваншем между Руисом и Джошуа.

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