Колоритный клип "Груба" исполнительницы из Ивано-Франковска взорвал сеть (видео)

Шоу-бизнес

Исполнительница Ирина Выхованец, известная как Finka, представила новую мегасмешную работу. Артистка из Ивано-Франковска презентовала клип «Груба», который взрывает сеть и набирает просмотры.

В колоритном ролике с юмором показана актуальная проблема — массовый выезд украинцев на заработки за границу. В нем смешно изображены сцены сельской жизни и то, на что приходится идти женам мужей, уехавших в поисках заработка в другие страны.

Клип очень понравился в ести, поклонники Finka оставляют под видео множество позитивных комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала представила неожиданную дуэтную песню «Кахаю» с рэпером из Казахстана Джаном Халибом.

А новый клип Насти Каменских/NK Elefante всего за два дня набрал более 4 млн просмотров на YouTube.

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