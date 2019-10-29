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Колоритный клип "Груба" исполнительницы из Ивано-Франковска взорвал сеть (видео)
Исполнительница Ирина Выхованец, известная как Finka, представила новую мегасмешную работу. Артистка из Ивано-Франковска презентовала клип «Груба», который взрывает сеть и набирает просмотры.
В колоритном ролике с юмором показана актуальная проблема — массовый выезд украинцев на заработки за границу. В нем смешно изображены сцены сельской жизни и то, на что приходится идти женам мужей, уехавших в поисках заработка в другие страны.
Клип очень понравился в ести, поклонники Finka оставляют под видео множество позитивных комментариев.
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