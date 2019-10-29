Неожиданно: Джамала записала новую песню с известным рэпером (видео)

Шоу-бизнес

Известная певица Джамала, рассказавшая ранее о взаимоотношениях с мужем, порадовала поклонников новой неожиданной работой. Она представила песню «Кохаю», которую записала с рэпером Jah Khalib, известным исполнителем из Казахстана Бахтияром Мамедовым.

«Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути», — представила Джамала новую работу.

Она призналась, что над созданием песни они работали полгода. Написала ее, когда носила под сердцем сына.

«Я написала ее на седьмом месяце беременности. Мой голос дрожал, а иногда от эмоций мне не хватало воздуха. В песне я очень хотела сохранить именно это состояние. В результате вышло объединить женскую и мужскую энергию, Инь и Янь», — написала Джамала в Instagram.

Ранее Джамала дала откровенное интервью «ФАКТАМ» в честь своего творческого юбилея. Певица рассказала о семейной жизни, маленьком сыне Эмере и о том, как совмещает карьеру и материнство.

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