В Черкасской области спецназ несколько часов уговаривал сдаться вооруженного пьяницу

Происшествия

В одном из сел Черниговской области пьяный местный житель угрожал жене и ее близким оружием, а когда на место ЧП прибыли оперативники и полицейский спецназ, заперся в доме и угрожал открыть огонь. Ранее в Киеве задержали машину с арсеналом оружия.

Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, происшествие случилось вечером в понедельник, 28 октября. О буйном супруге с ружьем в полицию сообщила его жена. Впрочем, вскоре правоохранителям позвонили жители села, услышавшие выстрелы.

«Увидев полицейских, злоумышленник закрылся в доме и заявил, что в случае приближения кого угодно к дому будет стрелять. С целью недопущения жертв среди гражданского населения и бегства злоумышленника, полицейские окружили домовладение по периметру и начали переговоры», — сообщают в областной полиции и добавляют, что вооруженного мужчину уговаривали сдаться несколько часов.

Кстати, незаконно хранившееся у него оружие дебошир попытался сжечь в печке. «Обгоревшую ружье и другие вещественные доказательства изъяты. По данному факту начато уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия», — уточняют в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве, в районе метро «Житомирская» мужчина, угрожая пистолетом и ножом, ограбил, а затем и изнасиловал студентку. Полиция задержала нападавшего, которого заподозрили в попытке ограбления на улице Стуса.



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