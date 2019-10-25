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Происшествия

Угрожал пистолетом: в Киеве поймали мужчину, который ограбил и изнасиловал студентку

11:32 25 октября 2019 278
Место преступления
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, в районе метро «Житомирская» мужчина, угрожая пистолетом и ножом, ограбил, а затем и изнасиловал студентку. Ранее в Днепре мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.

Как сообщают в столичной полиции, мужчина заприметил девушку на улице возле метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, злоумышленник напал на нее.

По словам начальника отдела криминальной полиции Виталия Ясинского, ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 46-летнего киевлянина. Мужчина ранее был судим за разбойное нападение и грабеж. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбойное нападение), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника отправили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следователи обоснованно подозревают арестованного в попытке ограбления на улице Стуса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей, с которыми потерпевшая возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко в Днепровском районе. Все началось с того, что компания услышала крики девушки, которую куда-то тащил мужчина. Они вступились за нее и девушке удалось сбежать. После этого агрессивный мужчина перенес свое внимание на женщину из компании.

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