Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

Украина

Приближающаяся зима будет, в основном, теплой, нередко с плюсовой температурой. Об этом сообщает УНН.

«Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода», — сказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Также она подчеркнула, что первые 9 месяцев 2019 года показали — нынешний год теплее предыдущих.

По словам метеоролога, аномально теплые осени и зимы стали возможны благодаря значительному прогреванию Средиземного моря, а также северных частей Атлантического и Тихого океанов.

«В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы», — утверждает Вера Балабух.

На климат влияет и прогревание полярных областей.

Ранее сообщалось, что Украинский гидрометцентр прогнозирует в Украине экстремальные холода.

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