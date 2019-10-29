- 18:28 Жителей Киева и Одессы предупредили о транспортных проблемах из-за визита генсека НАТО
- 18:17 «Фармак» – не единственный производитель «Корвалола», — СМИ
- 18:06 Гончарук сообщил, что правительство не будет пересматривать “зеленый” тариф, – СМИ
- 18:04 Из зоопарка в Луцке похитили редких птиц
- 18:02 В смерти Юлии Началовой обвиняют ее близкую подругу
- 17:43 Разведение сил в Золотом: где это на карте
- 17:16 Ничего себе не колю: накануне 45-летия Алена Винницкая раскрыла секреты своей красоты
- 17:13 Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик
- 17:00 Американская торговая палата просит снять с рассмотрения проект Геруса по энергетике, — СМИ
- 16:55 В Черкасской области спецназ несколько часов уговаривал сдаться вооруженного пьяницу
- 16:47 Тысячи учителей вышли на акцию протеста в центре Киева: озвучены требования к власти
- 16:32 "Отводить наши войска сейчас — это преступление": ветераны АТО отреагировали на события в Золотом
Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик
Приближающаяся зима будет, в основном, теплой, нередко с плюсовой температурой. Об этом сообщает УНН.
«Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода», — сказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Также она подчеркнула, что первые 9 месяцев 2019 года показали — нынешний год теплее предыдущих.
По словам метеоролога, аномально теплые осени и зимы стали возможны благодаря значительному прогреванию Средиземного моря, а также северных частей Атлантического и Тихого океанов.
«В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы», — утверждает Вера Балабух.
На климат влияет и прогревание полярных областей.
Ранее сообщалось, что Украинский гидрометцентр прогнозирует в Украине экстремальные холода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...