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Украина

Рада приняла закон о свободном доступе украинцев к берегам морей, рек и озер: что это значит

19:50 29 октября 2019 177
Ограждение водоема
Инф. «ФАКТОВ»

29 октября Верховная Рада поддержала законопроект, которым гражданам предоставляется беспрепятственный доступ к побережью водных объектов. В этот день также были приняты другие важные законы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующий закон во втором чтении проголосовали 314 народных депутатов. В результате предусматривается внесение изменений в Водный и Земельный кодексы, а также в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон запрещает ограничение общего водопользования. Теперь не допускается ограничивать купание, плавание на лодках и причаливания к берегу в светлое время суток, если прибрежные зоны находятся в использовании юридических или физических лиц.

Гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей. Исключения составляют земли охранных зон, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны и зон особого режима использования земель.

Ограничения доступа караются штрафами.

Ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил перевозки детей.

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