24.85 / 25.14 27.47 / 27.89
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада разрешила украинцам менять отчество

19:15 29 октября 2019 274
Паспорт надо будет поменять
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 0938, в котором оговаривается право на смену отчества. В скором времени в парламенте могут рассмотреть также законопроект о предоставлении двойного гражданства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроектом предусматриваются изменения в первую и вторую части статьи 295 Гражданского кодекса Украины. После решения Верховной Рады граждане Украины смогут на свое усмотрению изменять отчество — так же, как имя или фамилию.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право гражданина страны изменять свое отчество.

Ранее сообщалось, что стала известна категория граждан, которым не нужны украинские паспорта. По мнению Оксаны Забужко, таким людям необходимо выдавать «серые паспорта», как в Прибалтике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Анна Ризатдинова

«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: дизайн с отпечатком, модные цвета сезона (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер