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Рада разрешила украинцам менять отчество
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 0938, в котором оговаривается право на смену отчества. В скором времени в парламенте могут рассмотреть также законопроект о предоставлении двойного гражданства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроектом предусматриваются изменения в первую и вторую части статьи 295 Гражданского кодекса Украины. После решения Верховной Рады граждане Украины смогут на свое усмотрению изменять отчество — так же, как имя или фамилию.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право гражданина страны изменять свое отчество.
Ранее сообщалось, что стала известна категория граждан, которым не нужны украинские паспорта. По мнению Оксаны Забужко, таким людям необходимо выдавать «серые паспорта», как в Прибалтике.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!