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Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел: сколько придется заплатить за нарушение
Украинский парламент во вторник, 29 октября, принял за основу и в целом законопроект № 1150, которым предусматривается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей. Отметим, практически во всех странах Европы дети должны ездить в специальных креслах.
«Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен, — ред.). Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, — влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, — ред.)», — цитирует «РБК_Украина» текст законопроекта.
На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях по перевозке детей.
За документ проголосовали 332 нардепа с учетом того, что в документ будут внесены технико-юридические правки.
Напомним, с 19 октября в силу вступил закон, согласно которому в Украине изменилась процедура выдачи водительских прав, а также упростилась регистрация автошкол. Кроме того, правительство работает над запуском цифровых водительских удостоверений и студенческих билетов, что позволит украинским водителям ездить по стране без водительских удостоверений.
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