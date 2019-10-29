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В российском футболе разгорелся скандал из-за захвата Путиным Крыма (фото, видео)
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России полузащитник Дмитрий Тарасов, с лета нынешнего года находящийся без клуба в статусе свободного агента, дал большое интервью программе «Всему Головин», выходящей на сайте Sports.Ru, затронув при этом не только спортивные темы.
В частности, спортсмен обсудил тему оккупации его страной Крыма, в присущей большинству людей спорта манере, и не увидел ничего криминального в действиях президента РФ Владимира Путина.
Впрочем, такая оценка со стороны Тарасова неудивительна, ведь футболист неоднократно признавался, что является большим поклонником президента страны. В феврале 2016-го Дмитрий даже угодил в политический скандал — после матча Лиги Европы между «Локомотивом» и турецким «Фенербахче» спортсмен снял игровую футболку, под которой была майка с изображением Путина и словами «самый вежливый президент».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий сделал скандальное заявление о войне с Россией.
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