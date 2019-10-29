Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в неограниченном количестве

Деньги

29 октября Национальный банк Украины объявил, что с 5 ноября он отменяет ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов в течение дня. Ранее сообщалось, что стало известно, сколько на самом деле должна стоить гривня. Об отмене ограничений информирует пресс-служба НБУ.

Сейчас в Украине действуют ограничения на покупку валюты и банковских металлов — сумма сделки не должна превышать эквивалент 150 тысяч гривень в день. С 5 ноября покупки можно совершать без ограничений.

В Нацбанке утверждают, что это изменение не окажет значительного влияния на валютный рынок, так как большинство сделок по покупке валюты производится на суммы меньше 150 тысяч гривень. Кроме того, приобретение и продажа валюты населением сегодня соразмерны. А на межбанковском рынке присутствует избыточное предложение валюты со стороны бизнеса и инвесторов.

«Либерализация валютного законодательства и укрепления макрофинансовой стабильности позволили Национальному банку отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения», — отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что 29 октября доллар и евро неожиданно подешевели.

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