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Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в неограниченном количестве
29 октября Национальный банк Украины объявил, что с 5 ноября он отменяет ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов в течение дня. Ранее сообщалось, что стало известно, сколько на самом деле должна стоить гривня. Об отмене ограничений информирует пресс-служба НБУ.
Сейчас в Украине действуют ограничения на покупку валюты и банковских металлов — сумма сделки не должна превышать эквивалент 150 тысяч гривень в день. С 5 ноября покупки можно совершать без ограничений.
В Нацбанке утверждают, что это изменение не окажет значительного влияния на валютный рынок, так как большинство сделок по покупке валюты производится на суммы меньше 150 тысяч гривень. Кроме того, приобретение и продажа валюты населением сегодня соразмерны. А на межбанковском рынке присутствует избыточное предложение валюты со стороны бизнеса и инвесторов.
«Либерализация валютного законодательства и укрепления макрофинансовой стабильности позволили Национальному банку отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения», — отметили в НБУ.
Ранее сообщалось, что 29 октября доллар и евро неожиданно подешевели.
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