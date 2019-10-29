24.85 / 25.14 27.47 / 27.89
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в неограниченном количестве

23:03 29 октября 2019 21
Процедура обмена упростилась
Инф. «ФАКТОВ»

29 октября Национальный банк Украины объявил, что с 5 ноября он отменяет ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов в течение дня. Ранее сообщалось, что стало известно, сколько на самом деле должна стоить гривня. Об отмене ограничений информирует пресс-служба НБУ.

Сейчас в Украине действуют ограничения на покупку валюты и банковских металлов — сумма сделки не должна превышать эквивалент 150 тысяч гривень в день. С 5 ноября покупки можно совершать без ограничений.

В Нацбанке утверждают, что это изменение не окажет значительного влияния на валютный рынок, так как большинство сделок по покупке валюты производится на суммы меньше 150 тысяч гривень. Кроме того, приобретение и продажа валюты населением сегодня соразмерны. А на межбанковском рынке присутствует избыточное предложение валюты со стороны бизнеса и инвесторов.

«Либерализация валютного законодательства и укрепления макрофинансовой стабильности позволили Национальному банку отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения», — отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что 29 октября доллар и евро неожиданно подешевели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

осень

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Анна Ризатдинова

«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер