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Доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
После небольшого подорожания курс доллара снова приблизился к отметке 25 гривен, дешевле стала и евровалюта.
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 29 октября, установил курс доллара в размере 25,06 гривен, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В частности, на 29 октября официальный курс гривны установлен на такой отметке: 2506,7144 гривен за 100 долларов. Курс евро установлен на уровне 2779,19 430 гривен за 100 евро.
Напомним, накануне на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара понизился до 25,07 гривен, но к закрытию сессии перешел к росту и стабилизировался на отметке 25,13 гривен за доллар.
Учитывая торги на межбанковском рынке, Нацбанк на 28 октября устанавливал справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, понизив его по сравнению с 25 октября (25,19 гривен).
Минфин опубликовал курсы валют на черном рынке и в украинских банках.
Как сообщали «ФАКТЫ», эксперты проанализировали ситуацию с курсами валют и дали прогноз, каким будет курс доллара в ближайшее время.
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