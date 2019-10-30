Philip Morris Украина недоплачивает налоги и шантажирует уходом с рынка, — блогер

Деньги

«Philip Morris Украина» и другие мировые табачные компании перешли к открытому шантажу правительства своим уходом с рынка после принятия ВРУ нового закона № 1049. Об этом на своей Facebook-странице пишет блогер Алексей Голобуцкий.

Он также опубликовал скрины акта проверки компании фискалами, согласно которому только за один год «Philip Morris Украина» недоплатила в бюджет Украины 445,1 млн грн налоговых обязательств, в том числе 19,4 млн грн ввозной пошлины, 129,3 млн грн дополнительного импортного сбора и 296,2 млн грн НДС.

Голобуцкий отметил, что оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов — «нормальная ежедневная практика табачных и не только корпораций». В Украине они чувствуют себя настолько свободно, насколько им позволяет слабость украинского государства.

Вспоминая о том, как в 2018 году было подписано мировое соглашение между Philip Morris и ГФС, блогер сообщает, что тогда в кулуарах активно обсуждали, как «Philip Morris Украина» шантажирует правительство намеками, что в случае отказа от подписания мировой уйдет с украинского рынка, лишив государство налогов, а тысячи людей — рабочих мест.

«После принятия нового закона о государственном регулировании торговой наценки на табачные изделия мировые производители табака переходят от скрытого, закулисного шантажа к открытому, закрывая фабрики и обещая открыть их после того, как государство внесет выгодные для них изменения», — написал Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, такие мировые гиганты, как Philip Morris, должны платить в бюджет значительно большие суммы.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Вследствие нового законодательства мировые табачные гиганты анонсировали закрытие заводов в Украине.

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