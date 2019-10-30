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Ани Лорак в сексуальном белье похвасталась клубничкой (фото)
Популярная певица Ани Лорак, которая еще недавно зажигала на Сицилии с режиссером Аланом Бадоевым, с которым снимала новый клип, прекрасно проводит время в Италии. Звезда посетила презентацию белья известного модного дома в Вероне вместе со своим возлюбленным Егором Глебом, с которым больше не скрывает отношений.
41-летняя Каролина для вечернего выхода выбрала провокационный наряд: черный топ, подчеркивающий ее пышную грудь, шелковый брючный костюм-пижаму, а дополнила образ блестящими ботинками на шпильке.
На показе Ани Лорак и Глеб сидели рядом, продюсер нежно обнимал певицу. Затем они посетили банкет, где угощали свежей клубникой. Ярким видео сочной ягоды звезда похвасталась в Instagram.
Напомним, Ани Лорак пережила тяжелый развод. Но она встретила новую любовь — 26-летнего саунд-продюсера Егора Глеба, роман с которым начался с творческого сотрудничества. Каролина больше не скрывает их отношения и впервые в откровенном интервью рассказала о романе с Егором.
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