Чемпион Украины в драматичном поединке вырвал путевку в Лигу чемпионов (видео)

Спорт

Чемпион Украины по волейболу среди женщин «Химик» из Южного, что в Одесской области, пробился в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Подопечные Евгения Николаева в первом раунде квалификации справились в непростом противостоянии с черногорской «Младостью» (после гостевого поражения 0:3 южненки с таким же счетом обыграли соперниц дома, а затем взяли и «золотой» сет).

Во втором раунде, по итогам которого определялись участники группового этапа, «Химик» встречался с чешским «Оломоуцом». Первый матч, который прошел в Чехии, закончился в пользу наших девушек — 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13). В ответном поединке южненки, которых поддерживал заполненный зал «Олимпа», выиграли первые две партии и, возможно, посчитали, что дело сделано. Однако соперницы сравняли счет, а затем и вырвали победу на тай-брейке — 2:3 (25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 13:15).

В итоге, все решалось в «золотом» сете. Евгений Николаев смог настроить должным образом своих подопечных, и наши девушки смогли завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов — 15:13.

Добавим, что это будет первое выступление в когорте сильнейших для «Химика». К слову, уже известны соперницы украинского клуба на групповом этапе — это «Новара» (Италия), «ЛКС» (Лодзь, Польша) и «Штутгарт» (Германия). Поединки пройдут с 19 ноября 2019-го по 18 февраля 2020-го. Победители каждой из пяти групп, а также три лучших команды, которые займут вторые места, квалифицируются в четвертьфинал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не против продолжить карьеру в России.

Фото ВК «Химик»

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