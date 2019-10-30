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Шварценеггер и другие знаменитости покидают свои дома из-за масштабных пожаров в Калифорнии (фото, видео)

На всей территории американского штата Калифорния в воскресенье, 27 октября, было объявлено чрезвычайное положение. Причиной решения губернатора Гэвина Ньюсома стали мощные лесные пожары. Ситуация сложилась беспрецедентная. Пожарные и добровольцы не справляются с огнем, распространению которого способствуют сильные ветры. Пламенем охвачены более 12 тысяч гектаров, при этом под контролем — лишь около 10 процентов этой территории. В борьбе с огнем участвуют свыше 3 тысяч человек. Еще одна серьезная проблема — аварийное отключение электроэнергии. Без света оказались примерно 2 миллиона калифорнийцев.

Ньюсом призвал жителей нескольких округов, где положение наиболее критично, не рисковать и немедленно покинуть свои дома. За сутки были эвакуированы не менее 200 тысяч человек.

Среди них оказалось много знаменитостей. В их числе — знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, легендарный баскетболист Леброн Джеймс, звезда Голливуда Кейт Хадсон. Популярный актер Джош Дюамель едва успел покинуть свой дом стоимостью 5,2 миллиона долларов, как туда ворвалось пламя. Эту виллу Джош купил в 2007 году вместе с тогдашней женой, известной певицей Ферги.

Звезда серии фильмов «Другой мир» и «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл разместила в Instagram благодарность соседям, которые помогли ей эвакуироваться вместе с ее четырьмя домашними животными. 45-летняя актриса призналась, что не умеет водить автомобиль и прав у нее нет. Соседи забрали ее в три часа ночи и вывезли в безопасное место. Совершенно незнакомые ей люди согласились временно приютить Кейт вместе с ее любимцами на пару суток у себя дома, пока она не найдет подходящее место.

А в Киевской области несколько суток пожарные боролись с возгоранием на торфяниках. Общая площадь пожара достигла пяти гектаров.

«ФАКТЫ» сообщали также о пожаре в столичной больнице скорой помощи, расположенной на улице Братиславской. По информации очевидцев, пожар возник в рентген-отделении.

А под Ровно пожар привел к жуткой трагедии. В огне погиб 5-летний ребенок — он по неосторожности поджег частный дом и затем спрятался на чердаке.



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