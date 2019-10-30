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Нардеп Яременко объяснил свою нашумевшую интимную переписку в Раде
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, которого журналисты поймали в Раде во время интимной переписки в сети знакомств, написал о том, что он устроил провокацию и позволил сфотографировать картинку со своего телефона.
Сделано это было якобы после того, как несколько нардепов от «Слуги народа» стали жертвами подглядываний через плечо.
«После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда „журналисты“ подсматривают в наши телефоны», — написал Яременко.
Он также отметил, что провокация сработала — «охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет».
После того, как журналисты попались на уловку Яременко, дипломат советует «не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ».
Напомним, ранее в скандал с перепиской в Раде попадал член парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, который еще до назначения нового министра здравоохранения писал собеседнику, что Зоряна Черененко — «его человек». А в САП зарегистрировали уголовное производство в отношении «слуги народа» Вячеслава Медяника, который переписывался в парламенте и обещал «порешать» вопросы с прокурорами.
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