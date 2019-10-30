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В России мальчики избили ровесницу в детском саду: сеть шокировало видео
В РФ, в одном из детских садов Ярославля одногруппники избили девочку. Ранее сообщалось, что деревенский конфликт в российской деревне привел к массовой гибели людей. О происшествии в детском саду сообщает «Эхо Москвы».
Инцидент произошел на дневной прогулке на глазах у воспитательницы, но она никак не реагировала на происходящее.
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Житель соседнего дома сделал видеозапись, на ней видно, что дети, в основном мальчики, ходят по лежащей девочке ногами, бьют ее руками, пинают и тычут лицом в землю. Несмотря на то, что ребенок плакал, воспитательница подошла к ней лишь после того, как заметила, что за происходящим наблюдает из окна человека.
Очевидец утверждает, что женщина накричала на девочку из-за того, что она «валяется». Руководство детского сада ситуацию не комментирует, а в мэрии пообещали разобраться.
После публикации видео Следственный комитет Ярославской области начал проверку по факту избиении девочки в детском саду.
Ранее сообщалось, что в Архангельске поймали каннибала.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.