Общество и люди

Сидел в Tinder прямо в Раде: скандал вокруг развлечений "слуги народа" Яременко набирает обороты

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, которого журналисты поймали в Раде во время интимной переписки в сети знакомств, во время заседания парламента «зависал» на сайте знакомств Tinder.

Видео на канале YouTube опубликовали «Буквы».

На ролике видно, как нардеп просматривает фотографии женщин. На некоторых он останавливается подробнее, некоторые прролистывает очень быстро.

Напомним, Tinder — самый популярный на сегодняшний день из сайтов знакомств. Правильнее называть Tinder приложением для мобильных платформ, которое работает по принципу социальных сетей. На практике пользоваться им очень просто. Для этого на смартфон нужно установить приложение, зарегистрироваться в нем, разместить свою фотографию и короткую информацию о себе.

Tinder также предлагает зарегистрированному человеку взглянуть на фото других пользователей. Людям во всем мире это нравится. В последнее время число пользователей Tinder растет как на дрожжах.

«ФАКТЫ» публиковали интервью с Эли Сейдманом, человеком, который руководит всем этим процессом и называет себя самой популярной свахой в мире, которое он дал изданию The Interview People.

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