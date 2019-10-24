Я самая популярная сваха в мире, — руководитель Tinder Эли Сейдман

Мир

Сайты знакомств давно уже стали массовым явлением в современном мире. Tinder — самый популярный из них на сегодняшний день. Если быть точнее, то это не совсем сайт. Правильнее называть Tinder приложением для мобильных платформ, которое работает по принципу социальных сетей. Звучит, возможно, несколько заумно, но на практике пользоваться им очень просто. Ваша личная жизнь не ладится, напряженная работа или учеба мешают поиску того единственного человека, который может принести счастье. Или просто хочется свежих романтических отношений. Tinder в помощь! Вы устанавливаете на смартфон это приложение, регистрируетесь в нем, размещаете свою фотографию и короткую информацию о себе — и вперед! Tinder предлагает вам взглянуть на фото других пользователей. Не всех сразу, а по одному. Если человек вам приглянулся, вы делаете движение пальцем по экрану (свайп) вправо. Свайп влево — человек не понравился, и вы хотите продолжить поиск. Но свайпа вправо недостаточно для того, чтобы Tinder сразу «соединил» вас с вашей симпатией. Необходимо, чтобы и этот человек тоже положительно оценил вас. Это называется match — вы подходите друг другу! Во всяком случае, так решил Tinder, основываясь на информации, которую вы оба указали в ваших анкетах. Только в случае match вам открывается возможность для переписки. Людям во всем мире это нравится. Во всяком случае, число пользователей Tinder растет как на дрожжах (в России власти даже захотели взять под контроль этот сайт знакомств). Именно поэтому «ФАКТЫ» ухватились за возможность познакомить своих читателей с человеком, который руководит всем эти процессом. Зовут его Эли Сейдман. Эксклюзивное право на публикацию интервью с ним мы получили от The Interview People.

«У нас уже пять миллионов платных подписчиков»

— Эли, простите, но вы совсем не похожи на Купидона!

— Серьезно? Это потому, что я в джинсах и ношу очки? А вы кого ожидали увидеть — кудрявого мальчишку с луком и стрелами? (Смеется). Скорее меня можно сравнить с самой популярной свахой в мире.

— А вы сами пользуетесь Tinder?

— В личных целях — ни разу! Я по долгу службы знаю все о том, как это работает, как все устроено. Но это скорее теоретические знания, чем практические. Так что меня вряд ли можно назвать пользователем Tinder.

— Вы можете сказать, сколько браков было заключено благодаря Tinder за семь лет работы приложения?

— Боюсь, такую статистику вам вряд ли кто-то предоставит. Далеко не все знакомства приводят к заключению брака. Многие выливаются в одно свидание или короткие отношения. Узнав друг друга чуть ближе, люди понимают, что не подходят для создания семьи или просто длительных отношений. И это нормально. Но я могу предоставить вам другие данные. Наше приложение было скачано уже более 300 миллионов раз. И у нас уже есть пять миллионов платных подписчиков. Их число растет с каждым днем. Надеюсь, это немного проливает свет на масштаб популярности Tinder.

— Вам нравится быть свахой?

— Я же пошутил! Думаю, сваха из меня никудышная. Я вырос в семье профессора Университета Корнелла. В доме, да и в самом городке Итака, что в штате Нью-Йорк, царила академическая атмосфера. Все очень традиционно, консервативно.

— Как же вы оказались замешаны в таком неакадемическом деле?

— А это все моя тяга к бизнесу. Если хотите, меня можно назвать серийным предпринимателем. Всю свою жизнь после окончания университета и получения ученой степени занимаюсь различными бизнес-проектами.

— Чем же вас привлек Tinder?

— Помимо того что это просто интересная бизнес-модель, мне льстит, что я в той или иной степени помогаю людям решить главную в их жизни задачу. С моей точки зрения, нет ничего важнее того, с кем ты встречаешься, с кем связал или намерен связать себя. Разве не от этого зависит, будешь ты счастлив или нет?

— И вы действительно верите, что свайп вправо способен решить эту задачу?

— Он способен помочь в ее решении. Послушайте, в 2017 году в США только 39 процентов гетеросексуальных пар познакомились традиционным способом — через друзей или родственников. Исследователи Университета Чикаго установили, что с 2005 по 2012 год каждая третья пара в Америке познакомилась онлайн. Потом появился Tinder. И число таких пар, как мы видим, резко возросло.

«Я женат, у меня двое детей»

— Как вы лично относитесь к браку?

— О, этот вопрос мне задают постоянно! Отвечаю просто — я женат, и у нас двое детей. Что еще я должен сказать, чтобы доказать, что очень положительно и серьезно отношусь у институту брака? Tinder не собирается его отменять и не ставит под сомнение его важность. Наоборот, он расширяет возможности современного человека в поиске пары. Предлагаю небольшой исторический экскурс. С того самого момента, как возник институт брака, проблема выбора супруга или супруги мучает человечество. Свахи появились сразу же. Не мне судить, насколько хорошо они справлялись со своей работой. Думаю, не очень. Слишком высока была их материальная заинтересованность. Но миллионы людей обращались на протяжении многих веков именно к свахам. С появлением газет открылась еще одна возможность — знакомство по объявлению. Одновременно как грибы после дождя возникали брачные конторы. Неужели вы думаете, что все это давало стопроцентную гарантию счастливого брака? Конечно, нет! С изобретением Интернета стали возникать сайты знакомств. А широкое развитие беспроводного Интернета, всеобщее увлечение смартфонами неизбежно должны были привести к появлению такого приложения, как Tinder. Оно просто помогает решать старинную проблему современными средствами. Мне представляется совершенно естественным, что поколение Z, то есть люди, родившиеся в период от середины 1990-х до начала «нулевых», охотно пользуются Tinder. Более половины наших зарегистрированных пользователей — это люди младше 25 лет. Для них подобный способ естественен, органичен. Они сделали социальные сети столь популярными.

Эли Сейдман: «С того самого момента, как возник институт брака, проблема выбора супруга или супруги мучает человечество»

— И все же, не кажется ли вам, что Tinder настраивает своих пользователей на легкомысленный лад? Многие ищут с его помощью не своего единственного, а сексуальное приключение на одну ночь.

— А разве до Tinder не было желающих снять девчонку или парня на ночь? Разве не было любителей секса без обязательств? Я считаю, что знакомство онлайн значительно расширяет традиционные способы знакомства и, следовательно, увеличивает шансы на успех в поиске личного счастья. Еще недавно у людей были весьма ограниченные возможности в поиске новых знакомств для подобных целей. Через друзей, друзей родителей, через родственников и друзей родственников. Еще один вариант — учеба в колледже или работа. Tinder расширил не только зону поиска, но и свободу. Знаете, я бы сравнил традиционные способы с советским универсамом, а Tinder — с Amazon. Я не утверждаю, что делать покупки на Amazon — это предел совершенства. Но ассортимент товаров там точно лучше, чем в универсаме. Еще одна наша заслуга заключается в кардинальном упрощении процесса поиска.

«Целая группа программистов работает в Tinder над выявлением среди пользователей потенциальных насильников и прочих опасных элементов»

— Сколько человек работает в Tinder?

— Всего 400 сотрудников. Учитывая глобальный масштаб проекта, это немного, согласитесь. И мы этим гордимся. Это очень эффективная модель бизнеса. Но она стала возможна исключительно благодаря развитию Интернета. Подавляющее большинство наших сотрудников находятся либо в главном офисе в Лос-Анджелесе, либо в инженерно-техническом центре в Силиконовой долине.

— Если не секрет, каковы финансовые показатели?

— Мы не делаем из этого тайны, поскольку наши акции представлены на фондовой бирже. В 2017 году прибыль Tinder составила 400 миллионов долларов. В прошлом году мы ее удвоили. Это отличный рост.

— Ну, не все так радужно, как вы рассказываете. Насколько известно, компанию раздирают внутренние склоки. У вас множество конкурентов, причем некоторые из них созданы бывшими учредителями Tinder. Один из ваших основателей обвиняет компанию Match в том, что она умышленно занижала стоимость Tinder, чтобы не выплачивать миллионы долларов в качестве дивидендов.

— Простите, но я не вправе обсуждать эти вопросы. Часть из упомянутых вами исков и споров пока не разрешены до конца.

— Хорошо, а что вы тогда можете сказать об иске, поданном соучредителем Tinder Уитни Вулф Херд, которая обвиняет коллег в сексуальных домогательствах?

— Такие иски, увы, сегодня не редкость. Они есть в истории любой американской компании, крупной и не очень. Насколько мне известно, речь идет о текстовых сообщениях, которые Уитни получала от некоторых коллег-мужчин. Я ни в коем случае не оправдываю их действия.

— Известно, что Уитни Вулф Херд покинула Tinder и создала похожую сеть — Bumble. Она объяснила свой поступок тем, что Tinder «заточен» под мужскую аудиторию и что многие женщины это ощущают. Им это неприятно. Поэтому она захотела создать приложение, которое больше ориентировано на требования и желания женщин.

— Вот в этом вопросе позвольте не согласиться с Уитни. На данный момент почти 50 процентов руководящих должностей в Tinder занимают женщины. Неужели вы думаете, что они позволили бы компании в ее деятельности оскорблять пользователей, представляющих слабый пол? Повторяю, у нас, как у любой другой компании, есть проблемы. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить нашу работу.

— Позволю себе еще один неприятный вопрос. Sky News опубликовала недавно следующую статистику. В 2011 году в Великобритании было совершено 140 преступлений, связанных со знакомством онлайн. Это изнасилования, ограбления, убийства. В 2016 году их количество составило уже 676. Вместе с ростом популярности Tinder и прочих похожих приложений рост преступлений увеличился на 382 процента!

— Я вас понял. Безопасность наших пользователей является важнейшей задачей. Мы очень серьезно относимся к данной проблеме. Целая группа программистов работает в Tinder над выявлением среди пользователей потенциальных насильников и прочих опасных элементов. Мы называем их «плохими актерами». Им сразу же блокируется доступ. Кроме того, мы сообщаем о наших подозрениях правоохранительным органам. Но, безусловно, Tinder не может предоставить стопроцентную гарантию безопасности. Думаю, никто не в состоянии дать такую гарантию. К сожалению, наше общество не является идеальным. А мы не создаем альтернативную Вселенную. Нашими пользователями являются обычные люди, живущие в существующей реальности. Что касается связи между ростом преступлений на сексуальной почве и ростом популярности Tinder, то это старая песня. Я не знаю, на каких исследованиях основана статистика, которую вы упомянули. Нам постоянно суют под нос «страшные цифры», но при этом не могут точно назвать источники их происхождения. Отвечу так: Tinder намерен судиться с распространителями этих непроверенных данных.

— С каждым годом у вас появляется все больше и больше конкурентов. Говорят, Марк Цукерберг хочет в ближайшее время создать похожее приложение в Facebook. Не боитесь, что он подомнет под себя вас и прочие компании, работающие в вашей сфере?

— Во-первых, нет никаких доказательств того, что Facebook намерен этим заниматься. Во-вторых, Цукерберг одновременно работает над множеством проектов, которые хочет запустить в рамках своей соцсети. Не думаю, что нам грозит какой-то удар с его стороны в обозримом будущем. Кроме того, наши пользователи и пользователи Facebook — это разные люди с разными целями. С трудом представляю себе человека, который пытается сделать выбор между соцсетью, где его бабушка выкладывает фотографии внуков, и сетью, которая помогает в поиске новых знакомств, подразумевающих романтические отношения, секс и, возможно, брак.

— Можно личный вопрос?

— А до сих пор они не звучали? Давайте!

— Ваше любимое занятие в свободное от работы время?

— Боюсь показаться скучным, но вечера люблю проводить дома в кругу семьи. Идеальное занятие для меня — чтение хорошей книги.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жителе Великобритании, который создал клон приложения Tinder, но с маленькой разницей — все пользовательницы сайта знакомств могли выбирать только его одного.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Robin Pagnamenta/The Telegraph/The Interview People)



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