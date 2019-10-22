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На строительстве газопровода Путина Nord Stream 2 нашли рабов
Российские правозащитники заявили об использовании принудительного труда тысяч заключенных на строительстве газопровода Nord Stream 2. Как сообщил основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин, сведения об этом были получены от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников самих заключенных.
В частности, в 2018 году труд заключенных использовался для строительства электроподстанции в рамках проекта.
Осужденные вынуждены работать на строительстве «проекта века» в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы, данные о которых скрываются от общественности.
По словам Осечкина, эпизод с рабским трудом на строительстве газопровода войдет в новый документальный фильм «Хроники ГУЛАГа», который его организация презентует до конца года.
«ФАКТЫ» писали, что проект Nord Stream 2/"Северный поток-2″ предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность — свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Украина является последовательным противником этого проекта, который может оставить без газа отечественную ГТС, а также стать мощным рычагом влияния на страны ЕС. На сегодня реализация проекта несколько затормозилась, поскольку компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании.
А в июле коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса по иску «Нафтогаза Украины» решил «заморозить» 145 млн долл. дивидендов Nord Stream при их выплате российскому ОАО «Газпром».
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