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Украина

С 1 ноября на семи дорогах Киева снизят максимальную скорость движения для авто (список)

15:34 30 октября 2019 53
Ограничение скорости
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве с пятницы, 1 ноября, вводится ограничение скорости движения на ряде дорог — с максимально разрешенных в летний период 80 км/ч до 50 км/ч в зимний период времени.

Как сообщают в Центре организации дорожного движения, скорость будет ограничена на семи дорогах:

  • проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднипрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почторвой площади до Надднипрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченка до Южного моста);
  • проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля 2019 года на 17 улицах столицы водителям разрешали ездить со скоростью 80 км/ч.

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