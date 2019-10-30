Украина

С 1 ноября на семи дорогах Киева снизят максимальную скорость движения для авто (список)

В Киеве с пятницы, 1 ноября, вводится ограничение скорости движения на ряде дорог — с максимально разрешенных в летний период 80 км/ч до 50 км/ч в зимний период времени.

Как сообщают в Центре организации дорожного движения, скорость будет ограничена на семи дорогах:

проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

улица Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднипрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почторвой площади до Надднипрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченка до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля 2019 года на 17 улицах столицы водителям разрешали ездить со скоростью 80 км/ч.

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