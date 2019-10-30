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Вокзалы, порты и дороги передадут частным компаниям: к чему это приведет

Похоже, что уже в ближайшее время государство передаст в руки частных компаний такие важные объекты, как порты или дороги. Это стало возможным после принятия парламентом нового Закона «О концессии».

Как заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, уже в следующем, 2020 году его министерство предложит концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэпропортами. В частности, речь идет о концессионных проектах морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска. Кроме того, Криклий напомнил о тендере на передачу в концессию портов «Ольвия» и «Херсон», конкурс по которым продлится до конца декабря 2019 года.

Что касается дорог, то речь идет о проектах концессионных трасс M-06 Львов — Стрый, M-09 Львов — Тернополь, lM-05 Киев — Белая Церковь и M-10 Львов — Краковец. Также министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов «Херсон», «Черновцы», «Запорожье» и терминал Cargo в аэропорту «Белая Церковь». Уже готовятся и концессионные проекты железнодорожных вокзалов — в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе.

Как заявили ранее в «Укрзализниці», концессия вокзалов позволяет содержать здания на безубыточном уровне и не дотировать из госбюджета. Большой поток пассажиров имеет определенный интерес для бизнеса за счет обустройства множества кафе, магазинов, хостелов на привокзальной территории.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О концессии». Это было одним из условий, выдвигаемых западными финансовыми партнерами для продолжения сотрудничества. Документ регулирует государственно-частное партнерство в форме концессии и, по мнению экспертов, способен стимулировать создание новых предприятий и, соответственно, тысяч новых рабочих мест, а также многомиллионные инвестиции.

Концессия — это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам. По словам авторов закона, он призван обеспечить систематизацию действующих нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление концессионной деятельности, гармонизацию законодательства о концессиях и законодательства о государственно-частном партнерстве, имплементацию основных принципов осуществления концессий и государственно-частного партнерства в соответствии с правовой системой Европейского союза и четкое регулирование всех аспектов концессионной деятельности.

«Закон, уже подписанный президентом, предусматривает ряд норм, создающих достаточно четкие, прозрачные и привычные иностранцам правила игры, которые, несомненно, обратят на себя внимание потенциальных инвесторов при условии коммерческой привлекательности объектов концессии, — сообщил „ФАКТАМ“ партнер юридической компании Actis Law Firm Сергей Портной. — Это, в частности, прозрачная тендерная процедура, основанная на международной практике, и возможность привлечения советников, экспертов, использования электронной базы данных, надежные гарантии для сторон, регулирование имущественных и земельных вопросов, право замены концессионера в процессе концессии, возможность использовать международные коммерческие и инвестиционные арбитражи и так далее».

Стоит напомнить, что это не первый в истории Украины закон, регулирующий концессионную деятельность.

«По сравнению с множеством предыдущих законов о концессии (включая специальный закон о концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог), которые теперь утратили силу, новый документ более четко и грамотно определяет институт концессии, позволяет делать прогнозы о его позитивном восприятии инвесторами, в том числе и зарубежными, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат, партнер АО «Нечаев и Партнеры» Сергей Кампо. — Говоря о предложенных новым законом конкретных нормах, которые обеспечивали бы максимальную прозрачность и защищенность вложенного в концессию частного капитала, следует отметить такие:

* четкий и единый порядок инициирования и принятия решения по осуществлению концессии как для одной из форм государственно-частного партнерства; * понятная и прозрачная процедура отбора и определения победителя концессионного конкурса или конкурентного диалога при отсутствии процедуры прямых переговоров; * привлечение к работе комиссии независимых экспертов, советников для подготовки концессионных проектов, документации по ним и так далее; * обязательства государства заниматься разработкой и утверждением градостроительной документации для целей концессии; * гарантии и определение права собственности на объекты концессии; * возможность при определенных условиях переходить от аренды объектов государственной и коммунальной собственности в концессию; * определение имущественных прав и гарантий кредиторов и концессионеров и тому подобное.

Концессия коснется многих стратегических сфер экономической жизни как страны в целом, так и ее территориальных общин в частности. Это и инфраструктурные объекты (их модернизация и строительство), и жилищно-коммунальное хозяйство, и медицина, и природные ресурсы, и энергетика, и государственные и коммунальные объекты собственности. Однако нужно учесть, что объектами концессии не может быть государственное и коммунальное имущество, в отношении которого заключен договор аренды до момента его прекращения, а также имущество, используемое в изготовлении и ремонте всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, СБУ", — отметил Кампо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о защите прав собственности, изменяющий правила продажи квартир, домов и земли. Документ призван сократить количество рейдерских захватов недвижимости и корпоративных прав, а также снизить расходы граждан и бизнеса на защиту своей собственности. В частности, теперь сделку о продаже квартиры можно оформить у нотариуса по месту расположения недвижимости.

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