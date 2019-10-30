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Украина

Возникла атмосфера ненависти: Сенцов назвал одну из главных проблем в Украине (видео)

16:38 30 октября 2019 269
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший узник Кремля Олег Сенцов отметил, что, кроме коррупции и власти России в лице Путина, у украинцев есть еще одна проблема. Об этом он заявил на Форуме Единства в Мариуполе, сообщает hromadske.

Сенцов сказал, что на встрече в Польше ему задали вопрос: «Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане?«

Сенцов ответил: «Нет. Я этого уже не вижу. Я хорошо помню, как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет».

Сейчас, по словам Сенцова, «революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти». Он отметил, что люди в Украине агрессивны друг к другу, раздроблены, а также нетерпимы к любой мысли.

«Мы разные, это хорошо. Но мы должны уважать друг друга. Людей, у которых другое мнение, которые видят по-другому будущее Украины. Без уважения не будет ничего», —сказал он.

Сенцов добавил, что не является сторонником «ни пана Порошенко, ни пана Зеленского» и готов относиться к власти, судя по ее поступкам.

Ранее сообщалось, что Сенцов отметил новоселье Саакашвили.

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