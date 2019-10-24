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«Хочу увидеть, когда дракон сдохнет»: Сенцов сделал жесткое заявление о Путине
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, освобожденный в рамках обмена в формате «35 на 35», сказал об идее, которая должна объединить украинцев. Об этом сообщает НВ.
«У нас реальный вялотекущий военный конфликт. Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через мелочи переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим», — сказал Олег Сенцов.
Режиссер подчеркнул, что у него есть только один враг — это Путин.
«Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тысяч наших соотечественников», — подчеркнул Сенцов.
Бывший политзаключенный считает, что воевать нужно с холодной головой.
«Ненависть — чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Олег Сенцов поддержал осужденного российского активиста.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».