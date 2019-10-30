Программа развития молодежи помогает самым незащищенным ребятам получить образование и профессию

Общество и люди

В Украине стартовал новый этап Программы развития молодежи, которая помогает выпускникам школ-интернатов подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступлению в высшие учебные заведения. В 2019—2020 учебном году участниками проекта стали 19 школ-интернатов в десяти областях Украины. Проект охватил более 1500 школьников старших классов. Новые возможности они получили благодаря поддержке «Кока-Кола Бевериджиз Украина» и Общественной организации «Освитория».

Программа особенно ценна для учеников школ-интернатов. Ведь далеко не все старшеклассники четко знают, какую профессию выберут в будущем и в каком вузе хотят получать образование. А ученикам школ-интернатов еще тяжелее определиться с выбором, потому что им зачастую не с кем посоветоваться, а многие просто не верят в то, что смогут получить высшее образование.

«Из года в год мы расширяем географию проекта и рады приветствовать пять новых школ-интернатов, которые присоединились к программе в этом учебном году. Наша цель — помочь самой уязвимой и незащищенной молодежи получить доступ к образованию и профессии и тем самым обеспечить себе лучшее будущее», — рассказал директор по связям с общественностью компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Андрей Бублик.

Программа включает в себя несколько аспектов. Перед стартом онлайн-курсов специалисты встречаются с учениками старших классов, подробно информируют о ВНО, «раскладывают по полочкам» условия поступления в различные учебные заведения. Также рассказывают о реалиях современного рынка труда: какие профессии наиболее актуальны, а какими рынок уже перенасытился. Это дает возможность старшеклассникам сориентироваться в своем выборе. А определиться окончательно помогает тестирование по профориентации (тесты Magellano). Результаты вместе со школьниками расшифровывают психологи, они помогают выявить сильные стороны. Также частью программы являются мотивационные тренинги и персональные консультации с психологом.

И результат говорит сам за себя: с каждым годом все больше выпускников поступают в вузы, получают путевку в жизнь.

«Нас вдохновляют результаты прошлого учебного года — 88 процентов выпускников интернатов, где работала программа, поступили в вузы, а профориентация по тесту „Magellano университет“ помогла 65 процентам учеников выбрать профессию по зову сердца», — сказала глава Общественной организации «Освитория» Зоя Литвин.

В этом году повезло еще пяти учебным заведениям. Одно из них — Ананьевская общеобразовательная школа-интернат І—ІІІ степеней в Одесской области, которая присоединилась к проекту. Теперь ученики получили новые возможности и шанс на лучшее будущее.

«Пять новых школ-интернатов присоединились к программе в этом учебном году», — говорит Андрей Бублик. На фото — с учениками Ананьевской школы-интерната Одесской области

Новость об этом невероятно порадовала учеников и директора школы Людмилу Кирилову, которой небезразлична судьба ее выпускников. Она считает, что детям из малообеспеченных семей, которые в основном учатся у них, такая поддержка просто необходима. Ведь их родители не имеют возможности обеспечить детей дополнительным образовательным материалом, оплачивать уроки с репетиторами.

Теперь старшеклассники будут иметь доступ к образовательным программам в стенах родной школы. Ведь основатели проекта подарили полностью укомплектованный компьютерный класс с современной техникой, где школьники смогут заниматься во внеурочное время, проходить увлекательные образовательные курсы по разным предметам, иметь доступ к предварительным тестам и готовиться к ВНО. В то, что программа поможет детям лучше подготовиться и набрать высокие баллы, уверена директор школы-интерната.

«Мы верим, что Программа развития молодежи поможет ученикам лучше подготовиться к ВНО и поступить в те вузы, о которых они мечтают. Наш педагогический коллектив с большим удовольствием присоединяется к сотрудничеству ради будущего наших воспитанников», — сказала Людмила Кирилова.

Старшеклассники Ананьевской школы-интерната поделились первыми впечатлениями от программы.

Ученица 11-го класса Екатерина Богач, президент школы, мечтает стать актрисой. Она не только развивает актерское мастерство и дикцию, чтобы поступить в вуз, но и старательно готовится к ВНО, с нетерпением ждет старта вебинаров.

«Я хочу стать актрисой театра и кино, — говорит Катя Богач. — Учу скороговорки и готовлюсь к ВНО. На платформе мне особенно нравится курс по истории. Я нахожу много нового и интересного, того, чего нет в школьных учебниках. Очень важно знать, что кто-то верит в тебя, стоит за спиной, поддерживает и может дать совет».

А ее одноклассник Андрей Корся решил стать дизайнером одежды. Его вдохновляют работы украинского модельера Ивана Фролова. Сейчас Андрей — самый активный на платформе iLearn.

«Я хочу достойно подготовиться к ВНО и поступить в вуз, стать модельером одежды, — говорит Андрей. — Для меня это решение стало неожиданным, потому что сначала хотел быть поваром. Но потом понял: нужно развивать то, что лучше всего получается. Я хорошо рисую, в том числе одежду. Мне нравится придумывать что-то свое. Уверен, что с программой у меня все получится. Благодаря ей легко могу пройти подготовительные тесты. Я зарегистрировался на платформе, легко прохожу уровни и уже дошел до четырнадцатого. Это самый высокий по школе. Причем трачу на это не так много свободного времени».

Организаторы проекта в прошлом году внедрили геймификацию обучения на платформе iLearn. Школьники получают новые знания в форме увлекательной игры. Это в четыре раза увеличило количество участников и позволило еще больше мотивировать выпускников принимать участие в вебинарах и онлайн-курсах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сотрудники «Кока-Кола Бевериджиз Украина» подарили ученикам Борзнянской школы-интерната мотивационные книги.



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