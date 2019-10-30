«Ночь в замке барона» и фестиваль японской культуры: куда пойти в Киеве в выходные

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В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
31 октября — балет «Раймонда»,
1 ноября — опера «Травиата»,
2 ноября в 12:00 — балет «Щелкунчик», в 19:00 — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,
3 ноября — опера «Мадам Баттерфляй»,
5 ноября — опера «Моцарт и Сальери» и балет «Болеро»,
6 ноября — балет «Лебединое озеро».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 гривен.
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С 31 октября по 15 декабря в Музее современного искусства проходит выставка живописи современных украинских художников «Поколение».
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
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31 октября — 3 ноября в Доме природы можно посетить выставку улиток и других экзотических домашних животных. В экспозиции: гигантские африканские улитки, древесные виды брюхоногих моллюсков, змеи, ящерицы, тропические тараканы, пауки, различные виды грызунов.
Адрес: ул. Рогнединская, 3.
Цена: от 20 гривен.
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31 октября в 19:00 в Национальном музее Тараса Шевченко состоится театрализованная экскурсия в честь Хэллоуина «На встречу с потусторонним».
Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.
Цена: 80 гривен, по предварительной регистрации.
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31 октября в 11:00 в Национальном музее истории Украины пройдет семинар «Як говорити з дітьми про Голодомор». В программе также экскурсия по экспозиции «Голодомор 1932—1933».
Адрес: ул. Владимирская, 2.
Вход свободный, по регистрации.
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31 октября в 11:00 состоится экскурсия для детей «Из мира гаджетов в мир почтальонов».
Цена: 120 гривен. Дети без сопровождения взрослых не допускаются.
Начало: вход в метро «Левобережная» (со стороны «Макдоналдса»), у стеклянных дверей.
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31 октября в 20:00 начнется экскурсия «Ночь в замке барона» из цикла «Интересный Киев».
Встреча: памятник Ярославу Мудрому у Золотых ворот.
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С 1 по 3 ноября в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» пройдет выставка «Творческие студии мастеров-ветеранов». В экспозиции: работы хэнд-мейд ветеранов и людей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины. А также творческие мастер-классы, литературные чтения и истории успеха бывших участников боевых действий.
Открытие выставки 1 ноября в 12:00.
Адрес: ул. Госпитальная, 24а.
Вход свободный.
***
С 1 ноября по 8 декабря в арт-пространстве Samskara пройдет фестиваль, посвященный культуре Японии. Тут можно будет узнать все о Стране восходящего солнца — от самурайских боев, токийских кварталов моды, мифов до современного искусства и технологий.
Адрес: Львовская площадь, 8а.
Цена: 200 гривен, для школьников и студентов — 150 гривен.
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До 19 января 2020 года в Музейном комплексе «Мистецький Арсенал» проходит выставка гуцульской художницы, фольклористки и фотографа Параски Плитки-Горыцвит «Подолання гравітації».
Адрес: ул. Лаврская, 10—12.
Цена: от 40 гривен.
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Бесплатно можно посетить: 31 октября — Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Т. Шевченко, 12); Мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 3 ноября — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26). 4 ноября — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29). 6 ноября — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Б. Хмельницкого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17), с 10:00 до 14:00.
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